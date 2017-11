Minuto a minuto de la definición de la Liga, clasificados y descendido

Este sábado se define la Liga colombiana 2017-II. Varios encuentros definirán quienes son los clasificados a los cuadrangulares y el acompañante de Tigres en la segunda categoría del fútbol profesional colombiano.

A partir de las 3:30 se juegan estos partidos: Once Caldas vs. Cortuluá en el Palogrande de Manizales, Atlético Huila vs. Tigres Fc en el Guillermo Plazas Alcid, Envigado vs. Patriotas Boyacá en el Polideportivo Sur, Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, América De Cali vs. Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero y Jaguares De Córdoba vs. Rionegro Águilas.

Minuto a minuto

A los 10 minutos del primer tiempo todos los partidos van 0-0, de esta manera al grupo de ocho están ingresando Independiente Medellín y América de Cali. Cortuluá es el equipo que hasta el momento acompañará a Tigres en la segunda categoría.



Minuto 20, gol del América de Cali, en este momento se salvan del descenso, clasifica a los ocho, y Bucaramanga por diferencia de gol pierde la categoría con Cortulá.



Minuto 25, gol de Jaguares, con este resultado el equipo de Córdoba gana 1-0 a Rionegro, clasifican a los ocho, sale Medellín de los clasificados y Bucaramanga sigue en el descenso.



En el minuto 33, gol en Neiva, Huila le gana 1-0 a Tigres, no alcanza a clasificar pues Jaguares gana y Medellín suma, 1 punto con el empate contra Nacional.



El partido en el Polideportivo Sur se suspende al minuto 36, Envigado empata 0-0 con Patriotas.



Segundos tiempos



Tras cinco minutos, los resultados se mantienen, Once Caldas 0-0 Cortuluá , Atlético Huila 1-0 Tigres, Envigado 0-0 Patriotas Boyacá, Atlético Nacional 0-0 Independiente Medellín, América De Cali 1-0 Atlético Bucaramanga y Jaguares De Córdoba 1-0 Rionegro Águilas.

​

Minuto 60, gol de Once Caldas, derrota a Cortuluá y con este resultado el equipo del Valle acompañaría a Tigres en la B.



Jaguares no quiere descender, segundo gol al minuto 63, derrota 2-0 a Rionegro Águilas.