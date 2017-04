En medio de la angustia, Once Caldas recibirá a Jaguares

Luego de haber caído 2-0 ante La Equidad, el Once Caldas quedó sumido en una crisis que reventó el camerino, el plano administrativo de la institución e hizo perder la confianza de los hinchas, situaciones generadoras de problemáticas sociales en Manizales, las cuales tienen contra la pared a los jugadores y al entrenador Hernán Lisi, quien pese a la pobre campaña fue ratificado en la dirección técnica del ‘blanco’.

permitirá salir del angustioso momento vivido en la Liga, pues la falta de compromiso de algunos de sus deportistas tienen al club al borde de un abismo, del cual podrá alejarse si logra obtener varias victorias consecutivas; la tarea asignada parece imposible de resolverse, porque los cafeteros son descifrables y su técnico luce incomprendido, en la propuesta futbolística.



Desde cualquier perspectiva, la realidad del estratega argentino es angustiosa, dado que sus dirigidos han soportado las acciones de los violentos, quienes los increparon en dos ocasiones; en el último hecho hubo encapuchados y se han tomado medidas preventivas en las prácticas matutinas.



“La preparación esta independiente de lo que suceda en lo externo, tenemos que enfocarnos en el contrincante a enfrentar, un rival de características de salida rápida que tiene un volante ofensivo muy interesante y con gran distribución, además poseen un volante de primera línea, como lo es Restrepo (Cristian), un jugador de mucho equilibrio, que ha caminado por grandes clubes y que tiene ubiquidad en la cancha”, dijo Lisi.



El entrenador sostendrá el mismo sistema táctico con cuatro defensores, dos recuperadores, dos extremos, un pase gol y un delantero; y como es de costumbre hará modificaciones, no obstante, en esta ocasión, una de las sustituciones es obligatoria, pues debe prescindir de Marcos Acosta, zaguero acumulado en tarjetas amarillas.



“Tenemos que estar tranquilos, han pasado muchas cosas, sabemos que necesitamos resultados, pero no nos podemos desesperar, son 90 minutos para ganar; en cualquier momento los muchachos la van a tener arriba y nosotros tenemos que estar concentrados atrás, que no nos hagan goles y pelear el partido; no va ser fácil, va ser una lucha, lo importante es sumar los tres puntos”, comentó el central Jhonathan Muñoz.



La salida del paraguayo genera cambios posicionales: Gilberto García regresará a la banda derecha y David Gómez ocupará el lugar de Acosta en la lateral izquierda; Elkin Soto y Dany Cure vuelven a ser titulares.



“Estoy contento de estar en la nómina del once inicial y poder aportar mi granito de arena para dejar la victoria, que es lo que se quiere”, manifestó Cure.



Con 12 unidades, los ‘albos’ son dueños de la casilla 14 del campeonato colombiano.



Formación Probable



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, José Ramírez, Jhonathan Muñoz y David Gómez; Jaime Córdoba y Elkin Soto; Dany Cure, Michael Ortega y Luis Sinisterra; Óscar Estupiñán. D.T.: Hernán Lisi



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales