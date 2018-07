El doble de ‘La Roca’ Sánchez que quiere ser arquero

06 de julio 2018 , 07:34 a.m.

06 de julio 2018 , 07:34 a.m.

Entre los más de 35 mil hinchas que asistieron al estadio El Campín de Bogotá para la gran bienvenida a la Selección Colombia, luego de la participación en Rusia 2018, un niño se robó la atención dentro y fuera del escenario deportivo.

Se trata de Breiner Suárez Palacio, al que los demás hinchas, impresionados por su look, lo apodaron el ‘hijo de la Roca Sánchez’. Su parecido con el jugador colombiano Carlos Sánchez rápidamente fue descubierto por la multitud; niños, jóvenes y adultos lo miraban de pies a cabeza y sin pensarlo le pedían una fotografía.



“Todos comenzaron a decir que era igualito a ‘La Roca’ Sánchez, traté de bajar cuando se acabó el evento, pero la gente no me dejó porque comenzaron a pedirme fotografías”, manifestó el pequeño hincha.

Breiner tiene 12 años, vive en la parte más alta de Ciudad Bolívar y también es futbolista. Entrena al otro extremo de la ciudad, en la escuela FC Porto Dragón Force, gracias a una beca. Asistió al estadio para ver en vivo a los integrantes de la Selección, acompañado de su mamá y de su hermano, quien también quiere ser futbolista.



“La Roca, la Roca, el doble de la Roca me gritaba la gente. Creo que más de 60 personas se tomaron fotos conmigo”, expresó Breiner entre risas y mientras le pedían más fotografías.



Este fiel hincha entrena duro como el volante de la Selección pero quiere ser arquero. Doralina Palacio, su madre, confiesa que ha tenido que sortear dificultades como el desplazamiento forzado, ser cabeza de hogar y la falta de empleo, pero que esto no le quita la alegría de ver a sus hijos involucrados en el mundo del fútbol. Ella los apoya en lo que más puede y también sueña con celebrar sus goles y grandes atajadas en el fútbol profesional algún día.



“Muchos me preguntaron que si en verdad Breiner era hijo o familia de la Roca y yo solo reía y les contestaba que no”, expresó Doralina Palacio, al mismo tiempo que afirmó que les encantaría conocerlo.



“Gracias mi Selección por lo que hiciste en el Mundial”, fue el mensaje que dejó Breiner al equipo cafetero.

JOSÉ MAURICIO GRANADOS

REDES SOCIALES

EL TIEMPO