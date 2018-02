Santa Fe, con la cabeza en la Libertadores, mete la pata en la Liga

La temporada hasta ahora está comenzando y en Santa Fe ya soplan vientos turbulentos. El sábado volvió a perder, contra Alianza Petrolera (2-1). Fue su tercera derrota en línea en esta Liga. Así igualó su peor comienzo de campeonato del 2007, cuando perdió en sus tres primeras actuaciones. Hoy es último de la tabla. No tiene puntos. Y aunque tiene la cabeza en clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, para lo que está a un paso, demuestra que no tiene nómina para los dos torneos.

Santa Fe vive dos momentos opuestos: este martes podría clasificar al grupo 4 de la Copa (junto a River Plate, Emelec y Flamengo); le bastará con un empate frente al Santiago Wanderers, al que venció de visitante. Ya había superado la segunda fase contra Táchira. Así que su desempeño en el torneo internacional es acorde con sus objetivos. El problema es en la Liga, en la que está dando mucha ventaja, porque la está afrontando con un equipo alterno que no despega.

Los jugadores de Santa Fe celebran una de las anotaciones contra Wanderers. Foto: EFE

Hasta ahora, el plantel suplente de Santa Fe, con algunos jugadores del equipo principal, no ha respondido en la Liga. Lleva tres partidos y tres derrotas. Cayó contra Patriotas, de local (con mayoría de titulares); contra Nacional, de visitante, y ahora contra Alianza. La nómina suplente se está viendo muy frágil y está dando ventajas.

No se reforzó

La principal falla en Santa Fe tiene que ver con la planificación del plantel para estas dos competiciones. El equipo cardenal, que fue finalista de la liga anterior, no se reforzó para esta doble participación. Mantuvo prácticamente el mismo plantel subcampeón y sus incorporaciones se limitaron al delantero uruguayo Rubén Bentancourt (quien lleva un gol en seis partidos), al atacante Brayan Fernández (que aún no ha anotado) y al volante Armando Vargas, que regresó y aún no pesa. Si bien la directiva gestionó la llegada de diferentes jugadores, pedidos por el técnico, no pudo concretar ninguna. Fueron al menos seis los fichajes que se le cayeron a último momento, como Macnelly Torres, Andrés Escobar o Jhon Mosquera.



Como consecuencia de eso, se ve un Santa Fe con una nómina muy titular, la de la base, la que comanda Wilson Morelo y que está cumpliendo en la Copa, y otra muy suplente, que sufre en la Liga, porque le falta continuidad y jerarquía. El sábado pasado, estuvieron ausentes Castellanos, Tesillo, Gordillo, Roa y Morelo, la columna vertebral. Sin ellos, Santa Fe es frágil para jugar en la Liga.



Además, ha ido perdiendo la fortaleza defensiva, que era uno de sus sellos. Ha recibido cinco goles en tres juegos y es uno de los equipos con más tantos en contra de la Liga, y eso que tiene un partido pendiente contra el América.

Más problemas

A Santa Fe también le está costando el trajín de partidos, pues a causa de las dos competiciones está jugando martes, sábado, martes, más el hecho de tener que hacer viajes internaciones. Eso le ha impedido emplear el equipo principal en la Liga. El DT argumenta que hay agotamiento, pero defiende que están bien preparados físicamente.



Por otro lado, parte de la afición ya ha reaccionado negativamente a este comienzo de temporada. En el partido contra Táchira, de Copa, chiflaron al equipo y al DT, quien, sin embargo, intenta hacer milagros con el plantel que tiene. “Es claro que comenzamos el torneo con una escuadra alternativa y eso indica que nosotros queremos ganar y clasificar a la zona de grupos de la Libertadores. No quiere decir que le quitemos importancia al fútbol local, sino que se han dado partidos como no nos esperábamos”, argumentó Gregorio.

Ánderson Plata. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

A eso hay que sumarle la zozobra administrativa que ronda al club. La reciente elección de César Pastrana, su presidente, en el comité ejecutivo de la Federación de Fútbol creó un ambiente de incertidumbre por el futuro de la presidencia. Corren muchos rumores, y por ahora no hay certezas.



