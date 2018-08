'Ramos, Pepe, todos van armados; me juzgan por mi pasado': López

El defensa de Santa Fe, Javier López, se desahogó. Calificó de injusta su más reciente expulsión en el partido contra el América, del pasado domingo, pero admitió que sus antecedentes juegan en su contra.

Ante la tarjeta roja, luego de golpear en un salto al atacante Fernando Aristeguieta, dijo: "Veo ahora la jugada y no veo la mala intención. Los antecedentes son los que me están condenando. El árbitro está de frente a la jugada, ¿por qué no la pitó de una vez", dijo López en declaraciones al programa 'Fox Sports Radio Colombia', del canal 'Fox Sports'.



"Era injusta. Tenía rabia porque cuando me tiene que expulsar no me expulsan, es así", agregó el defensor de Santa Fe.



Sin embargo, el defensa admite que ahora lo juzgan por su pasado, ya que ha sido un jugador con antecedentes de juego violento, que le ha valido varias sanciones.



"El pasado me está condenando. Pero la jugada la veo normal. Saltó armado como toda defensa. Como dicen, Sergio Ramos, Pepe, todo mundo va armado".



López asegura que juega con agresividad, pero no con mala intención. "He hablado con (Wílmar) Roldán y me dice, 'te mata el periodismo'. 'Las redes sociales matan a cualquiera'. Reconozco el pasado, fueron varios errores, hay que echarle tierra a eso".



