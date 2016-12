El argentino Miguel Ángel Russo es el nuevo técnico de Millonarios, luego de la renuncia de su compatriota Diego Cocca, quien firmó con Racing.



Poco se demoró la junta directiva del club capitalino en contratar el reemplazo de Cocca y en la noche del jueves EL TIEMPO confirmó la vinculación de Russo, quien nació en Buenos Aires el 9 de abril de 1956 y como futbolista defendió solamente los colores de Estudiantes de La Plata, club con el que salió campeón del Metropolitano en 1982 y un año después triunfó en el Nacional.



En 1989, después de su etapa como jugador, se hizo entrenador y el primer equipo al que dirigió fue Lanús, con el que ascendió a Primera División, su primera gran gesta como entrenador.



De 60 años, Miguel Ángel Russo ha dirigido a Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón de Santa Fe, Los Andes, Monarcas de Morelia de México, Vélez Sarsfield, Boca Juniors y San Lorenzo.



Entre sus logros como entrenador se destaca el título de la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007, cuando reemplazó en el banco al argentino Ricardo La Volpe. Esa vez venció al Gremio de Brasil.



Las divisiones menores de Estudiantes de La Plata le abrieron las puertas a Russo, quien fue recomendado por Pascual Ortuondo.



Allí descubrieron el gran talento de este joven, quien se desempeñaba como volante.



Debutó como profesional en 1975 y con la camiseta de Estudiantes estuvo durante 13 temporadas, jugó 418 partidos y anotó 11 goles.



En su etapa como técnico, Russo ganó el Nacional B con Lanús (1991-1992) y con Estudiantes (1994-1995). En su paso por Vélez, Russo ganó el Torneo Clausura de 2005 y la Primera B Nacional con Rosario Central (2012-2013).



Tras la salida de Gerardo Martino como seleccionador de Argentina, el nombre de Russo sonó muy fuerte; incluso, Armando Pérez, el dirigente encargado de acercar al nuevo entrenador de la Celeste, alcanzó a hablar con él, pero al final se decidió por contratar a Edgardo Bauza.



No era la primera vez que Russo estaba en la carpeta de los dirigentes de Millonarios, pues en el mes de agosto su nombre sonó con fuerza, pero los dirigentes del elenco embajador se decidieron por Cocca.



Una vez se conoció el interés de Millos, EL TIEMPO trató de comunicarse anoche con Russo, quien dijo pocas palabras.



“Hoy (este jueves) no puedo decir nada; es tarde en Buenos Aires, le pido disculpas”, declaró el nuevo DT de Millonarios.



Precisamente, el último equipo que dirigió fue Vélez –al que va Cocca–, en 2015, del cual salió una vez se le terminó el contrato de trabajo, debido a los malos resultados.



Este jueves no fue un buen día para Millonarios, pues se confirmó la noticia entregada por EL TIEMPO el miércoles en la noche, según la cual Cocca había firmado con Racing de Argentina, lo que prendió las alarmas en el elenco embajador.



Durante el día, el presidente del equipo, Enrique Camacho, salió al paso de las especulaciones y afirmó que estaban buscando un DT de categoría, el que llegaría muy pronto.



“Buscamos a un director técnico que tenga rodaje internacional y renombre”, señaló Camacho, pero no confirmó con quién se dialogaba.



También se filtró la posibilidad de que a través de la alianza estratégica deportiva que Millonarios tiene con el Benfica de Portugal se facilite la llegada de un técnico europeo al equipo bogotano, pero el propio Camacho salió al paso de este rumor: “No estoy pensando en un técnico europeo”.



El dirigente dejó en claro que espera mantener el proyecto que se viene manejando con los juveniles, que al fin y al cabo son la base del futuro.



“El profesor Cocca dejó vistos a siete jugadores de la cantera, y están listos para subir al primer equipo. Con él o sin él, ese trabajo no se puede perder”, dijo.



Lo cierto es que el club se vio afectado por esta situación, pues ya se encaminaba la nueva cara de Millos para el 2017 con los jugadores que se habían contratado, pero la renuncia del DT Cocca complicó el camino que debía seguir el conjunto con miras al 2017.



Este jueves se conocieron más detalles sobre la renuncia de Diego Cocca, que ahora será el DT de Racing en Argentina.



Este diario pudo establecer que la oferta al técnico argentino estaría alrededor de 1,5 millones de dólares libres por año, una cifra muy superior a la que se ganaba en Millonarios –un monto de 715.000 dólares–, por lo que se ganará el doble.



