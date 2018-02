El abecé de cómo se jugará la Liga femenina en 2018

La liga de fútbol femenina de Colombia comenzó este sábado con 23 equipos, 5 más que en la primera edición celebrada el año pasado, en busca de ceñir la corona que Independiente Santa Fe ganó el año pasado.

La primera fecha

La Liga comenzó ayer y ya se dio la primera sorpresa: Patriotas venció 1-0 al campeón Santa Fe, que nunca había caído: llevaba 16 fechas invicto. América goleó 4-0 a Pereira, Envigado perdió 0-1 con Unión Magdalena y Orsomarso superó 4-1 a Atlético. Al cierre de esta edición jugaban Nacional y Real Cartagena. Hoy habrá tres partidos: Cortuluá vs. Quindío, Bogotá vs. Fortaleza y Real Santander vs. Alianza Petrolera. Fueron aplazados Tolima vs. Huila y Cúcuta vs. Bucaramanga.

Sistema

En la Liga femenina del 2018 se dividirán los 23 equipos en 4 grupos; tres de seis clubes y uno de cinco. De cada grupo avanzarán los dos primeros y se clasificarán a los cuartos de final. De allí se jugarán llaves de ida y vuelta (cuartos, semifinales y final) para conocer al campeón. El inicio del campeonato se dio ayer y la gran final está pactada para el 31 de mayo. Cabe recordar que la campeona tendrá el derecho de jugar la Copa Dimayor contra quien gane el título femenino de la Liga de España.

Los refuerzos

Así como en el campeonato masculino, en el fútbol femenino también los equipos que mejor se reforzaron son Nacional y Junior, quienes debutan en esta rama. Tres figuras de la Selección Colombia femenina harán parte de estos equipos: Lady Andrade (Nacional), Sandra Sepúlveda y Nicole Regnier (Junior) harán parte de estos clubes. Huila también llevó nombres interesantes como Yoreli Rincón y Carmen Rodallega. Vanessa Córdoba, hija del arquero Óscar Córdoba, jugará en Equidad.

23 equipos

son los que estarán presentes en esta edición de la Liga femenina, aumentándose en cinco clubes el torneo que el año pasado contó con 18.

Los grupos

Así estarán divididos los grupos de la Liga femenina: grupo A: Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga, Real Santander, Alianza Petrolera, Atlético Huila y Deportes Tolima. Grupo B: Independiente Santa Fe, Bogotá Fútbol Club, Deportivo Pasto, Patriotas, Fortaleza y La Equidad. Grupo C: Orsomarso, Cortuluá, América de Cali, Atlético Fútbol Club, Deportes Quindío y Deportivo Pereira. Grupo D: Real Cartagena, Unión Magdalena, Atlético Junior, Atlético Nacional y Envigado.

Debutantes y ausentes

Para este año el torneo femenino contará con 23 equipos participantes, cinco más de los que se presentaron en la primera liga. Los clubes que debutarán son: Atlético F. C., Junior, Atlético Nacional, Bogotá F. C. y Deportes Tolima. Por ahora equipos importantes como Millonarios y Deportivo Independiente Medellín (declinó su participación a última hora) no harán parte de la liga. Para el 2019 obligatoriamente todos los equipos deberán tener equipo femenino o no podrán competir a nivel internacional.

Televisión

La transmisión televisiva de los encuentros de Liga femenina por ahora no traerá muchos cambios comparados con los del año pasado. La cadena Win Sports, en principio, llevará en su señal mínimo un partido por fecha y a medida que vaya avanzando el campeonato se transmitirían más. En mayo del año pasado se habló de que la Liga tendría transmisión internacional y se cubriría televisivamente en un 90 %, pero aún no hay noticias acerca del tema por parte de la Dimayor.









