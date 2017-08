Sin James, Cardona está a pedir de boca para la creación de Colombia

Si algo le sobra a Edwin Cardona, es personalidad. No cualquiera llega a Boca Juniors, el equipo más popular de Argentina, y de entrada pide la camiseta número 10, la misma que se puso Diego Maradona, la misma que supo defender Juan Román Riquelme, para solo hablar de próceres de los últimos 40 años.

En la Selección Colombia no es el dueño de la camiseta número 10. Sí la usó en el Suramericano Sub-17 de Chile, en el 2009. Pero de ahí en adelante, mientras comenzó a crecer en el proceso de divisiones menores, ese número fue para otros jugadores. En el Suramericano Sub-20 del 2011, el 10 era de Michael Ortega. Y al Mundial, que se jugó en Colombia, no fue convocado: el dorsal fue para James Rodríguez.



James no paró de crecer a partir de entonces. Ya había pasado por Banfield y estaba en Porto cuando comenzó ese Mundial. Luego fue al Mónaco, se consolidó en la Selección, fue el goleador del Mundial y lo compró el Real Madrid. Ahora es el goleador de Colombia en la eliminatoria, con cinco anotaciones, y el que más asistencias hizo, cuatro.



Pero James no está para el crucial partido contra Venezuela, al menos, es la idea de su actual club, el Bayern Múnich, que, cuando accedió a prestarlo para esta fecha doble de la eliminatoria, recalcó que “bajo ninguna circunstancia” lo jugará, así en el entrenamiento de ayer haya participado casi con normalidad (véase nota alterna). Cardona, suplente de lujo, surge entonces como una de las primeras opciones para reemplazarlo.



El momento



Cardona llegó este semestre a Argentina después de tres años en el Monterrey de México, donde estuvo durante tres temporadas. Jugó 91 partidos, 70 de ellos como titular, en todas las competiciones oficiales, y marcó 48 goles.



Siempre ha mostrado que le gusta asumir riesgos. Por eso se puso la 10 de Boca. “Vine a divertirme y darle alegrías a la hinchada de Boca”, le dijo a Fox Sports Colombia apenas se puso la camiseta azul y amarilla. Eso sí, de entrada pidió que no lo compararan con otros referentes del club, sobre todo con Riquelme, el ídolo más reciente. “No me gusta que me comparen con Román, es el máximo ídolo del club. Él tiene su historia, yo vengo a hacer la mía”, agregó.



Riquelme, ganador de seis títulos locales, tres copas Libertadores, una intercontinental, una Suramericana y una Recopa con Boca, le dio la bendición. “Cardona es un jugador de Selección, que ojalá disfrute en Boca y gane cosas. Ojalá sea mejor que yo”, declaró Riquelme a la agencia Télam, durante un homenaje que le hicieron en el Villarreal, club español en el que también supo brillar.

Cardona, en Boca, cuenta además con el respaldo de otros tres colombianos, Frank Fabra, Wílmar Barrios y Sebastián Pérez, aunque este último está saliendo de una lesión. Se ha sentido cómodo. Ha marcado goles en la pretemporada y ya empieza a sentir el cariño de la gente.



“Desde el día que llegué, lo importante era el acoplamiento, me dieron un apoyo extraordinario y parece que llevamos mucho tiempo”, dijo Cardona a TyC Sports.

Emergente de primera



Cardona no formó parte del proceso para el Mundial de Brasil 2014. En esos años, fue campeón con Santa Fe en el 2012, luego tuvo un paso por Junior, sin ganar títulos, antes de regresar a su club de origen, Nacional, con el que tuvo un 2014 brillante, en el que ganó una Liga y fue subcampeón de la Copa Suramericana. Ahí, Pékerman se fijó en él y lo puso a debutar con la Selección, el 10 de octubre de ese año, en un amistoso frente a El Salvador.



De los 12 partidos que ha jugado en la eliminatoria, solo ha sido titular en cinco (véase gráfico). Pero ha marcado goles importantes, como el segundo en el 2-0 frente a Perú, el de la victoria en el 2-3 contra Bolivia y el del triunfo 0-1 frente a Paraguay, en Asunción. En este último partido, en el que no jugó James, sí se puso la camiseta número 10.

Ahora, Cardona, el segundo goleador de Colombia en la eliminatoria, tiene de nuevo la opción de ser titular, ante la ausencia de James. Es muy posible que juegue con el 10 en la espalda. Y, ojalá, vuelva a marcar un gol para ganar.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

Twitter: josasc