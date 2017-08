Edison Umaña se estrenará este miércoles al frente de Rionegro Águilas

El entrenador Diego Umaña, que el pasado fin de semana se cansó de hacerle fuerza desde la tribuna a Rionegro en el empate contra Once Caldas, este miércoles estará al frente de su actual equipo.



La primera prueba para Umaña y su asistente Giancarlo Umaña será contra Cortuluá, en condición de visitantes.

No obstante, con un tono de sinceridad, el estratega señaló que no viene de salvador ni de mago, pero aun sí dará todo para que salga bien el trabajo, también dijo, que aunque no era momento ideal para tomar un equipo, el fútbol que ha visto en Rionegro lo motivó.

“Quiero ser protagonista, aprovechar ventajas, voy a hacer una reestructuración posicional, a imponer las ideas e intenciones, mi cabeza está en mi equipo y no en el rival”, confesó el técnico de 67 años.



Argumentó que hay buenos jugadores, y que todavía hay posibilidades para llegar al grupo de los ocho, resaltó, además, la actitud de los jugadores. “Hay que darle con todo”, finalizó el estratega.



Para el arquero Juan David Valencia, por su parte, la experiencia y el conocimiento del profesor Umaña va a ser de mucho provecho en el equipo.



“Mis compañeros y yo hemos sido muy receptivos. Como arquero no quiere que juguemos tan adelante, que mantengamos dentro del área pero ayudemos a la defensa. Quiere que hagamos buenas presentaciones pero con los tres puntos en el bolsillo”, puntualizó Valencia.



Alineación probable

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Fabián Viáfara, Juan Camilo Pérez, Fernei Ibargüen y Luis Mosquera; John Javier Restrepo, Juan Giraldo y Daniel Hernández; Dany Cure; Cristian Maidana y Agustín Vuletich.

DT: Diego Edison Umaña.

Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro