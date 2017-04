¿Dónde están los goleadores de raza en la actual Liga?

¿Por qué jugadores con garantizado olfato goleador, que han vivido en eternos romances o que por lo menos llegaron a este torneo con el coqueteo certificado frente a los arcos rivales, no han aparecido en sus equipos en la Liga?

No es sino mirar la tabla de máximos artilleros para tener que ir bien abajo para encontrar los nombres de consagrados como Martínez Borja, Ernesto Farías, Ayron del Valle y Denis Stracqualursi o el mismo Roberto Ovelar, por apenas mencionar algunos de los que tienen esa estirpe.



La lista –hasta antes de la fecha 13, que comenzó este sábado– la encabeza el delantero César Arias, de Alianza Petrolera, con 7 tantos, dos de ellos de pena máxima, en 12 partidos con la camiseta aurinegra. El atacante tomó un segundo aire en el equipo de su tierra, Barrancabermeja, después de superar una grave lesión en el 2015 y de vivir días difíciles en el 2016 con el Once Caldas, de Manizales, equipo en el que no tuvo el rendimiento deseado.



En esa misma línea de rendimiento está Yamilson Rivera, volante del Pasto, con 7 goles en 10 partidos disputados, aunque con cuatro goles convertidos desde los doce pasos.



Luego sí aparecen dos goleadores de tradición, que han tenido un flojo desempeño, o menor de lo esperado: Dayro Moreno, del Nacional, y Jefferson Duque, del Cali, cada uno con cinco goles, aunque la diferencia es que el primero ha jugado en 9 partidos y el otro, 11.



De los dos se espera más. Moreno llegó como refuerzo garantizado luego de mostrar su contundencia en todos los equipos que ha jugado, incluyendo a los Xolos de Tijuana mexicano.



Duque, quien también probó suerte en México, luego de marcar su propia historia en el Nacional, equipo en el que marcó 34 goles por Liga entre 2012 y el primer semestre del 2016. Luego defendió los colores del Atlas de México, sin mucho suceso, aunque también hay que decir que estuvo plagado por lesiones que no le permitieron brillar.



Con 5 goles en la actual Liga también figuran Santiago Tréllez (Pasto), dos de ellos anotados el pasado fin de semana al Santa Fe, Edis Ibargüen, de 25 años, quien llegó el año pasado al Patriotas, procedente de Fortaleza; y el mexicano-estadounidense Uvaldo Luna, nacido hace 23 años en Houston (Texas), y quien antes de pisar suelo colombiano jugó en los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México).



Con cuatro goles marcados aparece el paraguayo Roberto Ovelar, quien completa su tercera temporada con el Junior, en una temporada gris para el club barranquillero y para él, que todavía no despega.



Cristian Martínez Borja, goleador del América, también acumula 4 tantos en esta nueva historia del cuadro escarlata en la primera división, pocos si se quiere para los 10 partidos que ha jugado en el torneo.



Luis Carlos Ruiz (Nacional) y Juan Fernando Caicedo (Medellín) contabilizan 3 goles, en otra clara muestra de déficit anotadora, aunque el atacante del verde de Antioquia solo ha jugado 6 partidos, producto de la rotación que practica el técnico Reinaldo Rueda.



El primer jugador de Millonarios en el listado de artilleros es Hárold Mosquera, con tres goles. Mientras que el volante Johan Arango, con dos tantos, es el que figura en mejor posición del Santa Fe.

Por el repunte



Ayron del Valle (Millonarios), de enormes pergaminos en su dilatada carrera y máximo goleador de la Liga II-2016, al convertir 12 tantos, y el argentino Ernesto Farías, de gran sacrificio en el América, pero de muy baja producción en el torneo, aparecen en puestos secundarios, con solo dos goles marcados este año. Lo mismo que sus paisanos Denis Stracqualursi y Jonatan Gómez, y Anderson Plata, todos de Santa Fe, con solo un gol convertido.



“Nosotros intentamos darle ritmo al partido y muchas veces no hemos sabido resolver. Nos cuesta definir las situaciones de gol, pero es cuestión de seguir trabajando y tener serenidad”, ha dicho el DT de Millonarios, Miguel Ángel Russo, al explicar la falta de contundencia en el ataque de su equipo.



DEPORTES