‘Alcaldía presiona para que devolvamos tribuna a barra brava’: Camacho

En Millonarios la lucha contra los violentos del fútbol continúa. La decisión de sacar de la tribuna norte, del estadio El Campín, a la barrabrava Comandos Azules, le ha traído varios dolores de cabeza al presidente del club Enrique Camacho.

A vísperas del clásico Millonarios vs. Atlético Nacional, del próximo domingo 18 de enero, según Camacho, varios integrantes de la Alcaldía que hacen parte del PMU (Puesto de Mando Unificado), ente encargado del protocolo de seguridad en el estadio, están “obligando al club para que le devuelva la tribuna a los Comandos”.



“Yo me mantengo en que esa tribuna (norte) se convierta en un lugar familiar. Y si las dos barras (Comandos Azules y Blue Rain) no pueden convivir entre ellos, mucho menos podremos convivir con hinchas de los equipos contrarios. O nos civilizamos y conviven como lo han venido haciendo o se cierra también esa tribuna (sur)”, aseveró Camacho.



El dirigente también afirmó que la Alcaldía le está solicitando que permita el ingreso de hinchas de Nacional al juego del próximo domingo, a lo cual no se opone, pero dependerá del protocolo de seguridad que establezca la Alcaldía para el juego.



EL TIEMPO ha consultado la Secretaría de Seguridad, al IDEPAC y al IDRD, y espera sus respuestas.



Noticia en desarrollo…



DEPORTES