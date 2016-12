Dimayor no dio aval al estadio Doce de Octubre de Tuluá para el 2017

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no dio el visto bueno este jueves y tras una notificación le informó al Cortuluá que el estadio Doce de Octubre no podrá ser utilizado para la disputa de la Liga Águila 2017, hasta tanto no cumpla con las mínimas recomendaciones.

En visita realizada por Iván Novella, gerente de la entidad, indicó a los medios de comunicación que presentará un informe a Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, en el que informará que el escenario tulueño no cumple con las condiciones básicas para el desarrollo normal de los compromisos.

Tras una inspección efectuada, el ente mayor del fútbol profesional determinó que hasta que no se mejoren algunas falencias del escenario deportivo puntualizadas por el organismo, Cortuluá deberá buscar una sede para enfrentar la Liga y Copa Colombia del próximo año.

Las anomalías del estadio consisten en el deficiente estado de la cancha, el cual según la Dimayor, no asegura la entereza física de los jugadores. También reportó la equivocada ubicación de los bancos de suplentes que entorpece la labor de los técnicos y árbitros.

Además, deberá retirar los alambres de púas situados en las tribunas y mejorar la salida de los jugadores, la cual debe ser alejada de los hinchas. El escenario tendrá que renovar la salubridad en los camerinos y deberán potenciar la iluminación del campo de juego para cumplir con pautas necesarias para las transmisiones de televisión.

"En estas condiciones no se poder jugar al fútbol en Tuluá. Hay que hacer modificaciones en camerinos tanto para hombres como para mujeres", expresó el dirigente deportivo.

Por su parte, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, consideró que sin el apoyo del gobierno nacional, las mejoras del estadio son una utopía.

Mientras el equipo del ‘corazón del Valle’ soluciona está situación, entre las posibles opciones para ser su sede transitoria se encuentran el estadio Pascual Guerrero de Cali, el Francisco Rivera Escobar, de Palmira; y el escenario del Deportivo Cali, ubicado en Palmaseca.

El presidente del equipo tulueño, Óscar Ignacio Martán, indicó hace unos días que se busca la posibilidad de que Cortuluá juegue sus compromisos como local de la Liga en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

DEPORTES