Huila no ha cumplido requerimientos y aún no puede jugar en Neiva

La Dimayor informó este lunes que Atlético Huila aún no tiene la autorización para regresar al estadio Plazas Alcid, dado que aún no cumple con los requerimientos.



Debido al incumplimiento por parte del Club Atlético Huila con los requerimientos exigidos por la máxima entidad del FPC en la adecuación del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, la solicitud de jugar su compromiso por la Fecha 6 de la Liga Aguila I-2018, fue negada y el encuentro cambia de escenario", dice el comunicado de la Dimayor.

Así las cosas, el partido de la fecha 6 de la Liga, programado para este sábado a las 6 p. m., se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

DEPORTES