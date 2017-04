DIM ganó con lo justo en su visita a Rionegro Águilas: 0-1

Independiente Medellín obtuvo este domingo su noveno triunfo en la Liga I-2017, tras imponerse 0-1 en su visita a Rionegro Águilas. Un gol de Juan Fernando Quintero, ayudado por la defensa local, fue suficiente para el triunfo ‘poderoso’.



Tanto Águilas como el ‘poderoso’ intentaron jugar, poner la pelota al piso y hacerlo circular. El local fue el de más determinación y se vio mejor en los primeros minutos.

Los dirigidos por Néstor Otero impusieron su fuerza en la mitad del campo y lucieron mejor, sin generar oportunidades claras de gol pero sí encimando y presionando la salida del rival. Yilton Díaz tal vez tuvo la mejor opción para anotar, pero su remate a los 39 minutos fue desviado por David González.



Luego de ese susto que pasó el DIM, llegó la reacción y tanto Juan Fernando Quintero como Leonardo Castro, novedades este domingo en el once del Medellín, contaron con aproximaciones. Sin embargo, el 0-0 fue el resultado de la primera etapa.



La parte complementaria mostró a un Medellín con más iniciativa. Apenas en el segundo minuto de juego, Juan Fernando Quintero cobró un tiro libre a manera de centro, pero con dirección al arco; el balón enroscado fue ligeramente tocado por los defensas de Rionegro, quienes confundieron su arquero Ernesto Hernández, y el esférico se coló para el 1-0 en el estadio Alberto Grisales.



Lejos de que los dirigidos por Luis Zubeldía se montaran en el juego, Rionegro empezó a dominar y a tocar, adelantando sus líneas y ‘guerreando’ cada balón dividido. El DIM se arriesgó por momentos con la idea de esperar al contrincante en el primer cuarto de cancha, pero le sirvió porque las Águilas fueron incapaces de rematar y llegar al arco de González.



Una esporádica jugada de contraataque se dio a los 20 minutos, pero Quintero, quien estaba regresando de una larga lesión, no pudo controlar el balón cuando ya ingresaba al área de Rionegro. En la siguiente acción, Zubeldía le puso a Christian Marrugo como socio, dándole salida a Juan David Valencia.



Desde ese momento, Medellín se dedicó a tocar con más fluidez y encontrar espacios que Rionegro dejaba. El local perdió el ímpetu y fueron escasas sus posibilidades de empatar.



Elacio Córdoba contó con un remate para poner el segundo para el DIM, pero se fue desviada su definición. Tras la salida de ‘Quinterito’, Eduard Atuesta tomó relevancia en su papel de liderar el mediocampo.



Con 28 unidades, el DIM se aproxima con ímpetu a la clasificación de cuartos de final. Por su parte, Rionegro Águilas llegó a 11 puntos y firma una pésima campaña que lo tiene en el 18º lugar.

Síntesis

Rionegro Águilas 0 / Independiente Medellín 1



Águilas: Ernesto Hernández (5); Fabián Viáfara (5), Edwin Peraza (5), John Valencia (5) y Fabio Rodríguez (5); Yilton Díaz (5), John Javier Restrepo (5), Juan Esteban Ortiz (5) y Luis Mosquera (5); Alexander Sánchez (5) y Juan Sebastián López (5).

DT: Néstor Otero.



Medellín: David González (6); Elacio Córdoba (6), Andrés Mosquera (6), Jorge Arias (6) y Luis Tipton (6); Eduard Atuesta (6), Jonathan Lopera (6), Juan Fernando Quintero (6) y Juan David Valencia (6); Leonardo Castro (5) y Juan Fernando Caicedo (5).

DT: Luis Zubeldía.



Partido: Bueno.



Cambios en Águilas: Jhon Varela por Fabio Rodríguez (18 ST), Roque Caballero por Edwin Peraza (27 ST) y Daniel Hernández por Yilton Díaz (37 ST).



Cambios en Medellín: Mauricio Cortés (5) por Leonardo Castro (1 ST), Cristian Marrugo por Juan David Valencia (21 ST) y Didier Moreno por Juan Fernando Quintero (33 ST).



Goles de Águilas: no hubo.

Goles de Medellín: Juan Fernando Quintero (2 ST).



Amonestados: Ortiz, Valencia (Águilas), Atuesta, Córdoba (Medellín).

Expulsados: No hubo.



Detalle: Medellín, con esta victoria, es el único equipo que sigue de cerca al líder Atlético Nacional.



Figura: Eduar Atuesta (6).

Estadio: Alberto Grisales.

Asistencia: 9.000 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Luis Sánchez (5).



Redacción Futbolred



Síntesis de Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro