DIM remontó un difícil partido: 3-2 derrotó a Patriotas en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín ganó a su estilo: sufrido. El ‘poderoso’ se impuso 3-2 a Patriotas en el estadio Atanasio Girardot en cotejo de la fecha siete de la Liga II, el que le remontó dos veces gracias a las dianas de Juan Fernando Quintero (de penalti), Rodrigo Erramuspe y Juan Fernando Caicedo.



Por la derrota 1-0 contra Tigres y el empate 1-1 contra Independiente Santa Fe en la Copa Colombia, los dueños de casa saltaron al terreno obligados a lograr la victoria frente a su hinchada. Juan Fernando Quintero cambió constantemente de costado y fue el más insistente en el ataque.

En una pared de Juan Fernando Caicedo con el ‘10’ estuvo a punto de llegar la primera celebración, pero el esférico se estrelló en el palo izquierdo del pórtico de Álvaro Villete. El cuadro visitante apostó por la seguridad atrás y la salida con sorpresa: Mauricio Gómez definió cruzado y por poco no sorprendió a Nelson Ramos.

El ímpetu del arranque se perdió y el encuentro carecía de acciones de peligro. Hasta el minuto 33 cuando Nicolás Carreño centró y Rodrigo Erramuspe venció a su propio arquero, en lo que significó 0-1. El tanteador adverso obligó al elenco rojo a adelantarse y dejó espacios atrás.



Omar Vásquez tuvo el segundo tanto para los vestidos de blanco, sin embargo, su remate salió desviado. Un débil disparo de Mauricio Molina fue la última opción de la etapa inicial. Para la parte complementaria, el director técnico Juan José Peláez resignó un hombre del medio, Danilson Córdoba, para poner a Leonardo Castro arriba.



No obstante, la intención fue de los dirigidos por Diego Corredor, que se apropiaron de la pelota. Carreño le pegó de media distancia, exigió la volada de Ramos para evitar otra caída de su valla y darle vida al ‘poderoso’. La respuesta de Peláez desde el banco fue inmediata y Yairo Moreno sustituyó a Molina.

Con el correr del reloj, los aficionados se impacientaron y también los jugadores en la cancha, que no encontraban los caminos para descifrar el cerrojo de Patriotas. Quintero no bajó los brazos, buscó por todos los medios y consiguió su premio: Déiver Parra lo derribó en el área y el árbitro Carlos Betancur pitó penal.



Juan Fernando se encargó de cobrarlo para decretar el 1-1, al minuto 21. La igualdad devolvió el entusiasmo a los locales, mientras que los ‘lanceros’ le quisieron bajar el ritmo al partido al tener en el bolsillo un resultado favorable. Pero un rápido contragolpe bien manejado por Mauricio Gómez, se selló con el 1-2, en el que fallaron Andrés Felipe Álvarez y Didier Moreno en la marca.



DIM no se dio por vencido y Erramuspe se rehízo del error para decretar el empate 2-2 sobre el 37. Ramos volvió a salvar, esa vez frente a Carlos Mosquera y un cobro de tiro libre de Gómez pegó en el palo. Cuando todo estaba dado para la repartición de puntos, apareció Caicedo a centro de Elacio Córdoba para el 3-2 agónico al 45+2. Medellín llegó a 11 unidades y le quitó el invicto a Patriotas, que se quedó en 8.

Síntesis:

Deportivo Independiente Medellín 3-2 Patriotas Boyacá



Deportivo Independiente Medellín: Nelson Ramos (6); Elacio Córdoba (5), Rodrigo Erramuspe (5), Santiago Echeverría (5), Andrés Felipe Álvarez (6); John Hernández (6), Didier Moreno (6), Danilson Córdoba (6); Juan Fernando Quintero (7), Mauricio Molina (5); Juan Fernando Caicedo (6).

Cambios: Leonardo Castro (5) por Danilson Córdoba (1 ST), Yairo Moreno (5) por Mauricio Molina (10 ST) y Daniel Cataño por John Hernández (42 ST).

D.T.: Juan José Peláez.



Patriotas Boyacá: Álvaro Villete (6); Danilo Arboleda (6), Jesús Murillo (6), Nicolás Carreño (6), Óscar Cabezas (6); Larry Vásquez (6), Rafael Robayo (6); Déiver Parra (6), Omar Vásquez (6); Duman Rueda (6) y Mauricio Gómez (6).

Cambios: Carlos Mosquera por Duman Herrera (29 ST) y Edgardo Brito por Omar Vásquez (38 ST).

D.T.: Diego Corredor.



Goles: Juan Fernando Quintero (21 ST), Rodrigo Erramuspe (37 ST) y Juan Fernando Caicedo (45+2 ST) para Medellín. Rodrigo Erramuspe (33 PT, autogol) y Mauricio Gómez (30 ST), para Patriotas.



Amonestados: Elacio Córdoba (32 ST), Didier Moreno (42 ST) y Santiago Echeverría (44 ST), de Medellín. Álvaro Villete (17 ST) y Jesús Murillo (29 ST), de Patriotas.



Expulsados: Edgardo Brito (45+3 ST), de Patriotas.



Figura: Juan Fernando Quintero (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 18.752 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Carlos Betancur (7).



JULIANA SOSA GÓNGORA

Para EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @julysosag