‘African Look’ Umaña (El panorama de los cuartos de final de la Liga)

Nada en el fútbol es fácil. Jugar finales es bastante difícil porque es saltar a escena y exponer todo, saber que cada jugada determina muchas cosas definitivas, pues es ida y vuelta y no se tienen más chances. Es el ratificar las cosas buenas que se hicieron a través del torneo. Ahí es el jugador quien hará realidad sueños, ilusiones, alegrías que serán imborrables en los hinchas de su equipo.

Cada partido comienza varios días antes. Es un acto de fe, de esfuerzo absoluto, de encarar cada momento totalmente enfocado en lo que haces. La intención, la confianza, la concentración, herramientas valiosas que apoyarán para que el sueño de todos se haga realidad. No hay espacio ni tiempo para errores exagerados, a pesar de que todos sabemos que este juego es de errores y que hay que cometer los menos errores posibles para salir vencedor.



El influjo de la derrota pone en punta de pies y en un gran estado de alerta al jugador. El dale con todo, vamos que hay que entregar todo. El sí se puede. Ahora es cuando es. Las finales no se juegan, se ganan.



Se ha recorrido un trayecto para llegar merecidamente a estas instancias. Si llegaste primero u octavo, muchas veces no se tienen ventajas. Pues se arranca de nuevo. Sorteo y no sabrás con quién te toca, solo que tienes que ganar si pretendes llegar a conseguir el máximo objetivo. Es un ida y vuelta para demostrar en esos 180 minutos que eres mejor y que además de ese pequeño gran detalle, tienes que sí o sí demostrarlo.



Ahí están como reciente ejemplo las semifinales de Liga de Campeones en Europa. Partidos con demasiados errores, rendimientos irregulares, resultados impensables, sorprendentes. Es la dinámica del juego, que caprichosamente te lleva a estas instancias y por eso nunca se pueden otorgar ventajas.



Hay que desechar favoritismos, pronósticos: se arriesga inútilmente y te pueden alejar de la realidad. En el juego, cualquier cosa sucede. Mejor prepararse para observar detenidamente el desarrollo de estos cuartos de final, que esperamos serán vibrantes, de gran fútbol, de juegos en donde se aprecien propuestas que lleven a demostrar que clasificaron los mejores, y que, al final, el fútbol haga merecedor del título a quien hizo las cosas mejor.



En la llave Nacional vs. Cali se enfrenta el equipo de mejor funcionamiento del torneo con uno de los mejores locales del campeonato. Sin embargo, Nacional ya ganó en Palmaseca este año. Dos partidos muy atractivos, dos equipos fuertes y que causan una gran expectativa.



Junior y Medellín son dos equipos de propuestas ofensivas muy arriesgadas. El equilibrio en su juego será fundamental enestos dos enfrentamientos.



Los juegos entre Tolima y Once Caldas prometen ser de gran intensidad, ritmo y velocidad, con desequilibrios individuales permanentes, por las características de sus jugadores.



Huila y Patriotas son dos equipos que llegan sin la presión de tener que ganar el torneo. Equipos con una propuesta futbolística interesante, orden, equilibrio en su juego. No llegan como favoritos, pero pueden lograr un gran protagonismo.

Ir creciendo en funcionamiento y llegar al tope a la gran final … es clave.









‘African look’ Umaña...



Diego Edison Umaña

Para EL TIEMPO

En Twitter: @diegoumadi​