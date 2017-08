Diana Ahumada, la primera colombiana que jugará en el FC Barcelona

Ni Yerry Mina ni Dávinson Sánchez serán los primeros colombianos en vestir la camiseta azulgrana del FC Barcelona. A las dos grandes joyas en las defensas del Palmeiras de Brasil y Ajax de Holanda, que por sus actuaciones han sonado con insistencia para ser contratados por el poderoso equipo español, se les adelantó una chica.



El mérito será para una mujer talentosa, menuda, sin cartel y que no ha jugado el balompié profesional, que se hizo futbolista en las calles, el pavimento, el cemento y las zonas verdes del barrio La Estanzuela, al sur de Bogotá. Ella tendrá ese gran honor. Diana Ahumada Díaz será la primera colombiana oficialmente en lucir y defender la camiseta del histórico club catalán.

“A esa ‘china’ la terquedad le ganó, miren dónde va y hasta ahora está comenzando”, dice Clara Inés Díaz cuando con orgullo comenta lo que se viene para su pequeña hija, que el 20 de agosto, tres días después de su viaje a territorio español, cumplirá los 19 años.



Diana se ve frágil, pero en ese cuerpo de 1,61 metros de estatura y 49 kilos de peso, se esconde el ingenio de una jugadora que como ella misma se autodescribe, posee “potencia, técnica, agilidad y definición” a la hora de encarar a las defensas rivales como volante de creación o delantera, las posiciones que alterna en el esquema táctico de acuerdo con las indicaciones del entrenador.

Diana Ahumada se goza todos los entrenamientos antes de partir al FC Barcelona de España. En 86 días arribará a España para escribir su propia historia en el fútbol femenino. Foto: César Melgarejo / ETCE

Diana o ‘Díaz’, como la conocen en el colegio, se ganó su contrato por un año con el club culé a punta de tesón, ganas y mucha terquedad. El sueño de la niña que dejaba a un lado las Barbies, las otras muñecas y los peluches para jugar con una pelota, fuera grande o pequeña, comenzó desde los cuatros años, cuando ya mostraba interés por darle patadas a un balón y jugar con los niños del barrio.

Diana vive y respira fútbol

“Era la única chica que jugaba entre niños, pero ese no me importaba. Siempre me incliné por el fútbol a pesar de todos los comentarios que hacían. Desde niña, vivo y respiro fútbol, es lo mío. Ahora es diferente, el fútbol femenino ha avanzado en el país, hay escuelas y clubes y la puesta en marcha de la Liga femenina ha sido un gran paso para fortalecerlo”, explicó Diana, quien antes de su viaje al ‘Viejo Continente’ mantiene su intenso ritmo de entrenamientos con el club Future Soccer, su segunda casa desde hace muchos años, que alterna con algunas jornadas de prácticas con el equipo femenino de Santa Fe, en el que ha compartido breves charlas con algunas de las jugadoras del equipo profesional.



Pero ese sueño que se hará realidad para Diana no ha sido un cuento de hadas. Una grave lesión por poco la deja por fuera del fútbol. Todo comenzó con una convocatoria abierta en el 2015, gracias al programa Centro de Interés que promueve el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (Idrd) con los colegios distritales y un convenio con una escuela de fútbol de España, el cual buscaba beneficiar a 15 futbolistas juveniles colombianos que pudieran ir a pruebas al país ibérico.

Lo que es para uno, es para uno, imagínese, entre 1.000 solo había 15 cupos, dos de ellos para niñas, y uno fue para mí FACEBOOK

“Lo que es para uno, es para uno, imagínese, entre 1.000 solo había 15 cupos, dos de ellos para niñas, y uno fue para mí”, recuerda Diana, quien agrega que buena parte de eso se dio gracias a profesores de educación física del colegio Eduardo Santos, donde estudia, como Alberto González, quien también le dio un impulso para lograr ese primer paso.

Diana es es personera y cursa undécimo grado en el colegio Eduardo Santos. Recibirá su diploma de bachiller en agosto, antes de su viaje. Foto: Suministrada por Diana Ahumada

Fue un proceso de un mes de intensa actividad, con sesiones diarias de dos horas en la tarde, con altas y bajas, pero Diana, obstinada por naturaleza, siempre creyó en que podría ser una de las elegidas y así fue.

La jugadora también es una líder en el grupo e intercambia sus conceptos tanto con sus compañeras como con los entrenadores. Foto: César Melgarejo / ETCE

Tras cumplirse el proceso de prueba, la directora del colegio Eduardo Santos, donde la futbolista es personera y cursa el undécimo grado, fue quien le dio la gran noticia: su viaje a Barcelona, todo un sueño y su primera salida internacional, muchos nervios pero a la vez, la satisfacción por alcanzar ese logro.

Un sueño que se desvanece

“En el campamento, los profesores como Jordi Alba y Xavi Márquez, del Barcelona, y Raúl García, del Juventus, me vieron condiciones y elogiaron mi estilo de juego. Pero el último día, en el partido de cierre del curso, me lesioné la rodilla derecha. En un choque con otra jugadora, me enterraron los taches del guayo en la rodilla. Fue muy doloroso. Quise levantarme, pero las fuerzas no me dieron. Regresé al país y los médicos me dijeron que la lesión era muy grave y que tenía que dejar el fútbol, que era joven y se podía recuperar, pero el deporte quedaría para el recuerdo”, describió con detalles.

En su primer viaje a España pudo conocer el estadio y las instalaciones del club catalán. Foto: Suministrada por Diana Ahumada

El diagnóstico médico no fue nada halagador. “Presenta un desgarro de la rótula de la rodilla, hay que hacer cirugía, meterle platinos y tornillos y deberá olvidarse del fútbol”, le dijo el ortopedista de quien prefiere no acordarse del nombre ni apellido. Estuvo dos semanas postrada en la cama, sin ánimo de hacer nada, sin querer hablar con nadie y muy deprimida.

‘Si debo retirarme del fútbol, que sea en la cancha’

“Bueno, yo no quedé conforme con ese dictamen y decidí no someterme a la operación. Si debo retirarme del fútbol, de mi sueño, que sea en la propia cancha, porque si tengo que abandonarlo, me voy caída y con las bostas puestas. Y empecé a trabajar con un fisioterapeuta personal y, después de un año, contra todo pronóstico médico, logré recuperar mi nivel. Es un milagro”, recuerda.

Su rodilla derecha está perfecta, al ciento por ciento. En entrenamientos en piso duro y en césped responde sin problemas. Foto: César Melgarejo / ETCE

Esa persona quien logró la asombrosa recuperación sin necesidad de pasar el bisturí fue Ismael Torres, a quien Diana describe como un ángel que se le apareció muy cerca de su casa, apenas a dos cuadras, y quien a base de extensas sesiones de fisioterapias y luego de un largo año de sesiones, logró la recuperación total de la maltrecha rodilla.



Luego de esos doce meses de angustia, pero que al final terminaron con la buena nueva de poder volver a jugar, Diana reanudó sus entrenamientos en otro club, pero en el que solo estuvo durante dos meses. Se dio cuenta que su casa deportiva era Future Soccer, que orienta el profesor John Ramírez, escuela que tiene nexos con Santa Fe. Allí volvió a retomar el ritmo de competencia.

Envié videos de mis entrenamientos, fotos y otra documentación para decirles que ya estaba recuperada, pero nunca recibí respuesta FACEBOOK

Como terca que es, insistió en reactivar las conversaciones con el FC Barcelona, tras su paso por el campamento. “Envié videos de mis entrenamientos, fotos y otra documentación para decirles que ya estaba recuperada al ciento por ciento, pero nunca recibí respuesta”.



Hasta que en la tercera semana de marzo encontró en su correo electrónico el contrato por un año, a partir de agosto de 2017, documento que la ligará al equipo profesional femenino de ese histórico club.



“Lo primero que pensé es que era una broma de alguien, pero la inquietud me llevó a investigar y confirmar la gran noticia. Lloré de la emoción con mi mamá, eso se convertía en el fruto de tantas tardes de juego y de sacrificio, y además, en la circunstancia que se dio cuando ya no esperaba nada, era hecho realidad el sueño que comencé a vivir desde que estaba bien niña”, dijo muy animada ‘Diaz’, luego de la ardua rutina de entrenamiento vespertino, que esta vez estuvo acompañada por una intensa lluvia y baja temperatura.

Diana ya luce la camiseta de entrenamiento que le envió el equipo catalán como parte de su primer acercamiento al club. Foto: suministrada por Diana Ahumada

“Esto no es nada, a veces hemos entrenado hasta con granizo y todo, pero es que cuando a uno le gusta esto, lo hace con amor y sin importar nada”, explicó la jugadora, quien ya recibió su primera dotación de entrenamiento del equipo catalán.



A un poco de más de 80 días de su viaje, programado para las 3 de la tarde del próximo 17 de agosto, con el itinerario Bogotá-Madrid-Barcelona, vía Iberia, Diana mantendrá sus prácticas diarias, mientras que su colegio, con aprobación de la Secretaría de Educación del distrito, le otorgará el diploma de su grado de bachiller antes de embarcarse a su nueva odisea.

Futbolista y publicista

“Hay unos profesores que han entendido y me han ayudado para poder culminar mis estudios, otros no tanto porque han dicho que ‘a la chica de la fama no la vamos a dejar pasar’, pero en fin, lo que importa es que debo seguir aprovechando todo el tiempo para cumplir con los requisitos básicos del colegio y poder graduarme”, enfatizó la bogotana, quien a futuro quiere estudiar publicidad y mercadeo, sin desligarse del fútbol, su auténtica pasión.

Diana (tercera a la derecha) buscará su propio sitio en el club español. Sabe que en el Barcelona tendrá una gran experiencia de vida. Foto: César Melgarejo / ETCE

Diana, quien admira a varias jugadoras de la Liga femenina, como Nicole Regnier (América), Leicy Santos (Santa Fe) o Diana Montoya (Envigado), tiene muy claros sus objetivos al llegar a la capital catalana. Sabe que de entrada será suplente y deberá ganarse un puesto en la nómina titular.



Este camino que se le cruzó en el destino se dio luego de luchar ante una lesión y no rendirse en su propósito de cumplir su sueño, así le haya costado apartarse de ser convocada a las selecciones de Bogotá e incluso a la de Colombia.

Luchará por la titular

“Mi objetivo es ganarme un lugar y ojalá poder renovar el contrato, que es por un año. Allí creceré como jugadora, no sé qué pueda pasar en la temporada, y si regreso, lo tomaré como una experiencia. Esto me servirá para tener más aplomo y quizá hacer parte en el futuro de un equipo profesional en el país, como en Santa Fe, club al que quiero, y claro, trabajar para hacer parte de la selección nacional. Mucha experiencia debe dejar el estar en los mismos campos de entrenamiento donde practican Messi, Neymar y Suárez”, dijo entre risas.



“Los sueños se hacen realidad, lo que hay que tener es constancia y no bajar los brazos porque alguien criticó o no está de acuerdo. Nunca dejen de soñar, el mío aún no me lo creo, pero se tiene que estar preparado para arrasar y sacar adelante los proyectos de vida”, concluyó la bogotana, que siempre que entra a una cancha para jugar un partido, se persigna y lleva en su tobillo derecho como amuleto, los dijes con la imagen del Divino Niño del 20 Julio y la virgen de Guadalupe.



Los milagros se cumplen, en 86 días, Diana Ahumada comenzará su peregrinaje en un fútbol de élite en Europa, de mucha categoría y en la que buscará escribir su propia historia.



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

@arana_javier