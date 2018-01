La emotiva despedida de Franco Armani de la hinchada de Nacional

Este viernes, el ex portero de Atlético Nacional, Franco Armani, se despidió de la afición en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



El guardameta argentino se mostró bastante emocionado durante el acto que le ofrecieron los hinchas y las directivas del club antioqueño. A inicios de este año expresó que su sueño era tener la posibilidad de vestir la camiseta de su Selección, razón por la cual escogió a River Plate, club que lo pretendía hace más de un año.

Gritos, cantos y reconocimientos de agradecimiento por parte de los hinchas, hicieron que el argentino llorara en repetidas ocasiones. Acompañado de su esposa, el argentino asistió al acto conmemorativo, en el que sus compañeros, ex compañeros y allegados le enviaron mensajes alusivos a los logros obtenidos con la camiseta del club. Por último, en las palabras que ofreció el portero a la hinchada, se comprometió a finalizar su carrera en Atlético Nacional.

Estas fueron las palabras de despedida del argentino:

"Agradecer a todos ustedes por venir a acompañarme hoy, muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en estos siete años en Nacional, me hicieron sentir como en casa, especialmente por la fuerza que me demostraban en cada partido".



"Dios me puso en este partido para poder cumplirlo y voy a conseguirlo, agradecer también por apoyarme en mi salida, en poder cumplir otros sueños, tantos a los hinchas y directivas por entender lo que yo quería, siempre los voy a llevar en mi corazón".



"Me comprometo que mi final de carrera deportiva me voy a retirar en Atlético Nacional. Me hicieron sentir un colombiano más. Infinitas gracias a todos ustedes".

Palmarés con Atlético Nacional

En Colombia:

Torneo Apertura 2011

Superliga 2012

Copa Colombia 2012

Torneo Apertura 2013

Copa Colombia 2013

Torneo Finalización 2013

Torneo Apertura 2014

Torneo Finalización 2015

Superliga de Colombia 2016

Copa Colombia 2016

Torneo Apertura 2017



A nivel internacional:

Copa Libertadores 2016

Recopa Sudamericana 2017





