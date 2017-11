Descenso y clasificación, así son las cuentas en la Liga II

La Liga II ha sido muy emotiva hasta el momento, la parte alta y baja de la tabla son suceptibles a cambios hasta la última fecha, contando que en el intermedio se disputarán los partidos aplazados por los inconvenientes aéreos en el país, estas son las cuentas en el descenso y para clasificar a cuartos de final.

En el calendario original de la Liga apenas falta una fecha por disputar. Tigres ya se fue. Cortuluá lo acompañaría hoy en la B. Y todavía no se han salvado Jaguares, Bucaramanga, América ni, incluso, Pasto. Así están las cuentas, uno por uno, de los implicados.

Cortuluá (131 puntos, 1,110 de promedio):

Tiene un aplazado contra Alianza Petrolera, que jugará el domingo, y en la última fecha jugará contra Once Caldas en Manizales. Si gana los dos partidos, se salva sin necesidad de pensar en otros resultados.

Jaguares (133 puntos, 1,118):

Puede llegar a la última fecha en zona de descenso si Bucaramanga y Cortuluá ganan sus aplazados. Pero un triunfo frente a Águilas en la última fecha lo salva, por el enfrentamiento entre América y Bucaramanga en la última fecha.

Bucaramanga (132 puntos, 1,119):

Si gana el aplazado frente a Rionegro Águilas, el sábado, se salva del descenso con un empate frente al América en Cali. Si gana los dos partidos, pues con más razón.

América (134 puntos, 1,126):

Si le gana a Bucaramanga se queda en la A. Si empata, necesita que Jaguares no le gane a Águilas en la última fecha, o que Cortuluá no haga más de tres puntos en los dos partidos que le faltan. Si pierde, debe esperar a que Jaguares también lo haga.

Pasto (133 puntos, 1,147):

Le faltan cuatro partidos. Con un triunfo se salva, por el duelo directo entre América y Bucaramanga.

Aún hay ocho aspirantes y tres cupos disponibles

La fecha 19 de la Liga despejó el camino para otros dos equipos que se metieron a los cuartos de final: Millonarios, que ganó 1-2 en Tunja a Patriotas, y Tolima, que empató 2-2 con Junior, aseguraron ayer su clasificación y se unieron a Santa Fe, Nacional y el equipo barranquillero.



Hoy podría quedar lista la clasificación de Equidad, que visita a Rionegro Águilas (5:30 p. m., con transmisión de Win Sports). De conseguir una victoria, la escuadra que dirige Luis Fernando Suárez llegará a 30 puntos y tendrá cupo fijo para pelear por la segunda estrella de 2018.



Además de Equidad, hoy están metidos en las finales América (29 puntos) y Medellín (26). Pero aún tienen posibilidades matemáticas Jaguares (25 puntos), Tigres (23), Cortuluá (23), Envigado (22) e incluso Huila (20). En el caso de estos últimos cuatro, los partidos aplazados que tienen les dan aún la posibilidad de acercarse a la clasificación.



América, con un triunfo frente a Bucaramanga, no solamente se salva del descenso sino que además clasifica a las finales. En cambio, Medellín, así gane en la última fecha el clásico frente a Nacional, aún podría quedar eliminado: Llegaría a 29 unidades, pero si Huila gana diez de los 12 puntos que le quedan por disputar, y si América y Equidad hacen tres puntos cada uno, lo dejarían por fuera.



Cortuluá, que aún tiene dos partidos por jugar, también podría clasificar si llega a 29 puntos, pero necesita que Equidad no haga más de un punto y que el DIM no gane en la última jornada.



Jaguares, que podría llegar a 28 puntos, también mantiene opciones matemáticas de quedar entre los ocho primeros, aunque depende de que Equidad pierda todo lo que le queda, que Medellín no le gane a Nacional y que Cortuluá no gane más de tres puntos.

La gran cantidad de partidos aplazados le permite al Huila soñar con la clasificación, pero para eso tiene que ganar los 12 puntos, nueve de ellos en Neiva, frente a Alianza Petrolera, Millonarios y Tigres. El partido que le queda como visitante es en Pasto.



Tigres y Envigado podrían llegar cada uno a 28 puntos, pero necesitan una larga combinación de resultados para clasificar.





DEPORTES