Deportivo Pasto rescató un punto, empató 2-2 contra Rionegro

En un emotivo encuentro, Pasto y Rionegro Águilas terminaron igualados a dos tantos, goles uno en duda por fuera de lugar, otro de penal y dos en jugadas, que generaron el entusiasmo de los 4.100 aficionados que se dieron cita en el estadio Libertad.

En el primer tiempo, el Deportivo Pasto a pesar de haber dominado la mayor parte de los 45 minutos iniciales, a los 40 minutos en una jugada en fuera de lugar, Aguilas Rionegro abrió el marcador, marcador injusto por lo visto en la fase inicial del compromiso, en donde los locales llegaron varias veces al pórtico de Ernesto Hernández, quien tuvo mucha actividad y cuando dominaba el equipo de Flabio Torres, una jugada rápida de Las Aguilas, logra aprovechar el error de la zaga pastusa, y en una acción no muy clara, Roque Caballero, consigue el tanto que le da el triunfo parcial.



Desde el primer minuto, Pasto quiso ser dueño del terreno de juego, en varias ocasiones se aproximaron al pórtico de Águilas, a los 25 minutos, se lesiona el panameño Alexander Sánchez, que obliga a Juan Eugenio Jiménez, a hacer el cambio, relevo que se demora y por varios minutos jugó lesionado y hasta que a los 33 minutos se produce el cambio, ingresando Milton Díaz.



A los 37 minutos, Daniel Muñoz, logra sacar el balón de la raya, cuando estaba próxima a sobrepasar el balón en un remate de Santiago Trellez, que había ganado un balón para sorprender a Ernesto Hernández, quien quedó en el piso vencido, encontrando a Muñoz como su escudero, para evitar la apertura del marcador.



Las Águilas no se asustaron de los continuos ataques pastusos y cuando jugaba mejor Pasto viene el gol de los aguileños, quienes aprovechan el error de la zaga, para abrir el marcador, con una jugada polémica al estar en fuera de lugar Roque Caballero, sin que el juez Pablo Benitez, ayudara al central Lisandro Castillo para anular la acción.



Después del gol, Águilas, tomaron un aire para terminar sorprendiendo a los pastusos, ante la angustia de los aficionados y las aproximaciones de los visitantes.



En la fase complementaria, Águilas salieron con la intención de llevarse los tres puntos, arrancando con una ventaja de un gol, iniciando con un contundente ataque obligando a Andrés Mosquera a esforzarse para evitar la segunda caída, y a los tres minutos reaccionó Pasto, para lograr el empate a través de Daniel Cataño, quien aprovecha un pase a profundidad que recibe de Víctor Cantillo.



El empate genera el entusiasmo y aunque en momentos ataca Pasto de manera desordenada, encuentra a unas Aguilas bien ubicadas en el terreno de juego, sorprendiendo a los pastusos, que al minuto 19, una jugada errática de la zaga pastusa, le permite a Daniel Hernández, arrebatarle el balón a Andrés Mosquera, para irse en ventaja y en ese momento, el conjunto nariñense estaba perdiendo el invicto.



Los aficionados quedaron fríos como la noche, pero no perdían la esperanza de lograr el empate, que el que llega al minuto 39, cuando el cuidapalos de las Águilas Ernesto Hernandez logra derribar a Yonni Hinestroza, quien ya iba a lograr el empate, para que el juez central Lisandro Castillo, decretara sin vacilar la pena máxima, la cual es convertida por Santiago Trellez.



Juan Eugenio Jiménez, el estratega encargado de la orientación de Las Aguilas, dijo que “se vino a buscar un resultado en Pasto, pero encontramos a un equipo difícil de derrotar”, reconociendo que el empate le es muy significativo para los intereses de recuperar lo perdido en el semestre.



Flabio Torres Sierra el estratega pastuso considero que el partido fue: “interesante, entendiendo que de local no podemos dejar escapar puntos, se hizo lo posible por ganar, pero encontramos un equipo disciplinado”, esperando que en Neiva, se pueda garantizar en buena parte su paso a la segunda fase.



El juez central Lisandro Castillo, debuto como árbitro principal en el estadio Libertad, donde su actuar fue discreto, al aprobar el primer gol de las Aguilas en un fuera de lugar y no tener una coordinación con los jueces de línea.

Síntesis:

Deportivo Pasto 2 / Águilas 2



Deportivo Pasto: Andrés Mosquera (6); Yonni Hinestroza (5), Félix García (6), Luis Payares (4) y Harrinson Canchimbo (6); Yamilson Rivera (6), Carlos Giraldo (6), Víctor Cantillo (6), Daniel Cataño (7), Yesus Cabrera (6), y Santiago Trellez (6).

D.T.: Flabio Torres



Aguilas Rionegro: Ernesto Hernández (6); Daniel Muñoz (5), Esteban Orozco (6) Hanyer Mosquera (5) Fabio Rodríguez (6) John Javier Restrepo (4), Juan Diego Giraldo (5), Alexander Sánchez (6), Luis Mosquera (4) Daniel Hernandez (5), y Roque Caballero (5).

D.T.: Juan Eugenio Jiménez.



Partido: bueno



Cambios en Deportivo Pasto: Juan Núñez (6) por Yamilson Rivera (15 ST), Cristian Rivera (6) por Yesus Cabrera (15 ST), Wilfrido de la Rosa por Carlos Giraldo (25 ST).



Cambios en Aguilas: Milton Diaz (6) por Alexander Sánchez (33 PT), Felipe Chara (6) por Juan Giraldo (00 ST), John Valencia (6) por Esteban Orozco (11 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Daniel Cataño (3 ST), Santiago Trellez (39 ST de tiro penal).



Goles Aguilas: Roque Caballero (40 PT), Daniel Hernández (19 ST).



Amonestados: Luis Payares, Felix Garcia del Deportivo Pasto; Juan Diego Giraldo, Daniel Muñoz, Milton Diaz, John Restrepo, John Valencia de Aguilas



Expulsados: no hubo.



Detalle: Aguilas llegó tarde, por problemas en el aeropuerto “Antonio Nariño” por mal tiempo, que obligó a correr el horario del partido, para la noche sabatina.



Figura: Daniel Cataño



Estadio: Libertad.



Asistencia: 4.100 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Lisandro Castillo (6)



RAMIRO ROSERO

Para EL TIEMPO

Pasto