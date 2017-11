Deportivo Pasto remontó en su casa, le ganó 2-1 a Once Caldas

Deportivo Pasto ganó 2-1 al Once Caldas por la fecha 19 de la Liga II-2017, en el estadio Libertad, en un partido donde los de casa hicieron lo justo para ganar por la mínima diferencia y reflejaron el mal momento futbolístico que pasan los de Manizales.



El local con pocas posibilidades de clasificar y los visitantes eliminados de los cuartos de final, jugaron sin presión en una ida y vuelta en el juego con ataques sin precisión en el último cuarto de la cancha.

El blanco-blanco salió a imponer condiciones y se posicionó en terreno contrario durante los primeros minutos. De esta manera, llegó a la anotación por medio de Sergio López que incursionó por sector derecho y tras un remate inicial, que Marcos Aguirre paró, en su segundo disparó puso el 0-1 a favor.



La respuesta de los de casa solo tardó cuatro minutos y con cabezazo certero del central, Félix García, decretó el empate transitorio. Sin embargo, la igualdad no ocultó un equipo nariñense que no mostraba sus líneas compactas y daba espacios para los contragolpes de la visita.

Antes que se acabara la primera etapa, el delantero Wilfrido de la Rosa tomó un rebote y puso el 2-1 a favor de los pastusos. Un gol que premió las intenciones de un equipo, que en medio de su desorden, buscó la ventaja.



A pesar que Francisco Maturana intentó cambiar el funcionamiento de su escuadra con tres variantes, el albo no mostró mejoría en la segunda etapa. Los nariñenses le dieron trámite al encuentro y tuvo la circulación del balón en la mayor parte de los últimos 45 minutos.



En consecuencia, Deportivo Pasto logró tres puntos que serán valiosos el próximo semestre debido a que de entrada estarán peleando por no descender. Los dirigidos por Flabio Torres tienen tres partidos por jugar, entre estos dos aplazados: contra Atlético Huila el próximo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. y frente a Envigado sin fecha por definir; mientras que en la última fecha (20) visitará al Junior.



Por su parte, Once Caldas quedó con 18 puntos en la decimosexta posición y solo le resta el encuentro de la jornada 20 frente al Cortuluá en condición de local.

Síntesis

Deportivo Pasto 2–1 Once Caldas



Deportivo Pasto: Víctor Cabezas (6); Yonni Hinestroza (5), Diego Peralta (6), Félix García (6), Harrinson Canchimbo (5); Marcos Aguirre (6) Yesus Cabrera (5), Carlos Giraldo (6), Juan Núñez (5); Robín Ramírez (5), Wilfrido de la Rosa (6).

D.T.: Flabio Torres.



Once Caldas: Sergio Román (5); Gilberto García (5), Dávinson Monsalve (5), Marcos Acosta (6), David Gómez (5); Julián Guillerrmo (5), Faver Cañaveral (6), Jerry Ortiz (5); Sergio López (6), Edder Farías (5), Johan Arango (5).

D.T.: Francisco Maturana.



Goles: Félix García (14 PT), Wilfrido de la Rosa (45 PT), para Pasto. Sergio López (10 PT), para Once Caldas.



Cambios en Pasto: Brayan Lucumí (5) por Wilfrido de la Rosa (1 ST), Luis Sierra (S.C.) por Marcos Aguirre (18 ST), Juan Pablo Ramírez (S.C.) por Juan Gilberto Núñez (29 ST).



Cambios en Once: Daniel Rojano (5) por Johan Arango (1 ST), Mender García (S.C.) por Jerry Ortiz (30 ST), por ( ST).



Amonestados: Juan Pablo Ramírez (35 ST), en Pasto. Daniel Rojano (5 ST), Gilberto García (42 ST), Julián Guillermo (45+3 ST), en Once Caldas.



Expulsados: no hubo.



Figura: Marcos Aguirre (6).



Estadio: Libertad.



Asistencia: 300 personas aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Partido: regular.



Árbitro: Diego Rendón (6).





FUTBOLRED