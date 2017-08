América padeció, sufrió y perdió 1-0 en su visita a Pasto

El Deportivo Pasto con gol de Robin Ramírez, a los once minutos del segundo tiempo ganó por la mínima diferencia, el partido jugado en la noche de este domingo en el estadio Libertad, derrotando a un América de Cali, elenco que empieza a sentir los pasos del descenso, hecho que para Hernán Torres preocupa, pero tiene la esperanza de mantenerse en la máxima categoría.



En el primer tiempo, desde el pitazo inicial se presagiaba un partido intenso, dadas las condiciones de los dos equipos que venían de empatar sus confrontaciones anteriores, buscaban el triunfo.

Flabio Torres puso en el terreno de juego a la mayoría de los jugadores que actuaron en la noche del miércoles, por la Copa que terminó eliminado desde el cobro de los doce pasos, trato de sorprender a los americanos, quienes fueron dominados en buena parte, pero que supo entender la presión de todos, por conseguir los tres puntos.



El Pasto entendiendo la necesidad, era el llamado a poner las condiciones, generando fútbol y en varios pasajes arrincono al América, quienes debieron aplicar una férrea defensa de hasta siete jugadores para evitar se aproxime a Carlos Bejarano.



Por su parte América tuvo en Dario Bottinelli para mover el equipo y es el llamado a cambiar el ritmo de juego, pero encontró una defensa segura del conjunto pastuso, hasta obligar a cometer errores y William Arboleda con el apoyo de Brayan Angulo, se aproximaron al pórtico de Andrés Mosquera.

Marcos Aguirre, trato de echarse el equipo encima y por este deseo siempre encontró dos jugadores que estuvieron encima, evitando la llave con Gastón Cellerino, para que hagan daño.



Cuando estaba por finalizar la primera parte, una falta innecesaria por parte de Javier Reina, el juez antioqueño Oscar Gómez lo expulsa, para dejar al Pasto con diez hombres.En la parte complementaria del partido, América trata de aprovechar la superioridad numérica, en los dos primeros minutos, tuvo llegadas con peligrosidad, en donde Andrés Mosquera supo sortear la presión, quien al minuto 6 volvió a evitar el gol a tiro de William Arboleda.

Termina el juego en el estadio Departamental Libertad. Deportivo Pasto se quedó con la victoria al imponerse 1-0 a nuestro equipo. pic.twitter.com/5X8QUKlqb9 — América de Cali (@AmericadeCali) 7 de agosto de 2017

Cuando jugaba bien América, el Pasto trata de sorprender a base de jugadas de tiro libre, teniendo de presente la diferencia numérica, hasta que luego de una acción de conjunto, Juan Pablo Ramirez recupera un balón y lo centra para Robin Ramírez quien logra abrir el marcador, ante la sorpresa de Hernán Torres, quien de inmediato hace un cambio, al enviar al terreno de juego a Santiago Silva en reemplazo de Fernando Fernández, para lograr el empate.



A los 16 minutos, Juan Pablo Ramírez le falto tranquilidad para aumentar el marcador, cuando logro una jugada de fantasía, para alegría de los aficionados, que a partir de este momento empezaron a motivar a los jugadores pastusos y emoción que se repite a los 19 minutos cuando Cristian Dajome, no pudo superar a Carlos Bejarano.



Pasto es mas en el terreno de juego, ante un América sorprendido por el accionar de los pastusos, que lo han superado hasta este momento en todas las líneas y se aproxima con gran facilidad al pórtico americano.



El nerviosismo de los escarlatas se pudo apreciar cuando de manera inocente Darío Bottinelli golpea a Carlos Giraldo y el juez central lo expulsa, para quedar los dos equipos en igualdad de condiciones, pero cuatro minutos después, Alejandro Bernal ve la roja situación que puso en dificultades, porque el Pasto se adueñó del terreno de juego y supo aprovechar ahora la superioridad numérica.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLL TRICOLOR!!!! Robin Ramírez anota el 1-0 al minuto 56.#VamosPasto — Deportivo Pasto (@DeporPasto) 7 de agosto de 2017

Hernán Torres, el director técnico de América manifestó: “la derrota no me hace renunciar a la manera de jugar al futbol, el gol bajo el ánimo y Pasto supo aprovechar esta situación para derrotarnos, volviendo a ser un equipo difícil en casa”.



Flabio Torres el estratega pastuso, al término del partido dijo: “supimos aprovechar el momento, los cambios dieron los resultados al enviar a Juan Pablo y Robin Ramírez, para que abran las bandas, entendiendo que en el primer tiempo, hubo desgaste para el América y al final lograr el objetivo propuesto, de ganar los tres puntos”.



El antioqueño Oscar Gómez, quien fue designado para dirigir el crucial encuentro y su primera vez en el estadio Libertad, tuvo una débil actuación y se le noto el nerviosismo desde el inicio del partido, al pitar faltas a favor del América, hecho que generó el descontento de los aficionados presentes y una pena máxima no la pito a favor del conjunto nariñense.

Síntesis:

Deportivo Pasto 1 - América 0



Deportivo Pasto: Andrés Mosquera (6); Yonni Hinestroza (6), Félix García (6), Diego Peralta (6) y Harrinson Canchimbo (6); Cristian Dajome (7), Carlos Giraldo (5), Yesus Cabrera (7), Marcos Aguirre (7), Javier Reina (7), y Gastón Cellerrino (6).

D.T.: Flabio Torres



América: Carlos Bejarano (5); Eder Castañeda (6), Efraín Cortés (5) Juan Camilo Angulo (5) Iván Vélez (6) Elkin Blanco (6) Alejandro Bernal (4), William Arboleda (7), Darío Botinelli (4), Brayan Angulo (5) y Fernando Fernández (6).

D.T.: Hernán Torres



Partido: intenso



Cambios en Deportivo Pasto: Juan Pablo Ramirez (6) por Gaston Cellerino (00 ST), Robin Ramirez (6) por Marcos Aguirre (00 ST), Wilfrido de la Rosa por Cristian Dajome (37 ST)



Cambios en América: Olmes García (SC) por Brayan Angulo (00 ST), Camilo Ayala por Olmes García (30 ST),



Goles de Deportivo Pasto: Robin Ramírez (11 ST),



Goles América: no tuvo



Amonestados: Robin Ramirez del Deportivo Pasto; Juan Camilo Angulo, Elkin Blanco, Fernando Fernández, Carlos Bejarano, de América



Expulsados: Javier Reina del Deportivo Pasto, por doble amarilla (40 PT). Dario Bottinelli roja directa (22 ST), Alejandro Bernal por doble amarilla (26 ST), América.



Detalle: 25 buses con aficionados americanos provenientes de Cali, llegaron al estadio Libertad, sin que se presente problema alguno. Fue un partido en paz.



Figura: Robin Ramírez.



Estadio: Libertad. Asistencia: 13.500 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Oscar Gómez (6).



RAMIRO ROSERO

Para EL TIEMPO

Pasto