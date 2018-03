Deportivo Cali se ilusiona con la Liga, venció 4-0 a Rionegro Águilas

Deportivo Cali recibió este sábado a Rionegro Águilas, en juego de la sexta jornada de la Liga I-2018. El conjunto caleño se quedó con los tres puntos, luego de imponerse 4-0 en Palmaseca.



Los azucareros llegaban más que motivados a este compromiso, tras derrotar en la fecha anterior a Millonarios. Por el lado de Rionegro, venían de acabar con el invicto de Medellín.

El partido en Palmaseca se inclinó desde el arranque para el local, que se hizo con el balón. Daniel Giraldo y Jhon Edison Mosquera eran los del primer pase, en busca de Nicolás Benedetti y José Sand.



A los 6 minutos se presentó una acción algo polémica. Cobro de tiro libre de costado a favor del azucarero. Sand alcanzó a rescatar la pelota en el segundo palo y envió un centro que fue conectado por Danny Rosero, de cabeza, y al fondo de la red. No obstante, el asistente número uno, Humberto Clavijo, levantó la bandera e invalidó el tanto porque la pelota de ‘Pepe’ Sand había salido.



El partido se hacía más en la mitad de la cancha, pero ninguno de los dos clubes era claro. Hasta que al 16, Cali ahora así pudo celebrar. Jeison Angulo aprovechó un pase en profundidad de Kevin Balanta para rematar con la izquierda y vencer la resistencia de Juan Valencia.



Tras el tanto del verdiblanco, Rionegro sólo tuvo un remate de media distancia de Omar Vázquez, que le quedó fácil a las manos de Camilo Vargas. No fue más en los primeros 45, en Palmaseca.



En el segundo tiempo, Rionegro Águilas salió con otra actitud en pro de lograr el empate. El conjunto antioqueño transportaba la pelota en busca de algún espacio del azucarero. La media distancia también fue una opción para los conducidos por Hernán Torres y ahí se animó Freddy Hinestroza, pero por encima del arco de Vargas. Cali, por su parte, no podía quitarle la pelota al rival y cuando lo hacía, no sabía cómo sostenerla.



Las malas noticias continuaron para el visitante, cuando al 18, Hinestroza vio la roja directa por una falta hacia Rosero. El volante del visitante protestó al árbitro John Hinestroza, pero éste le pidió que se fuera a las duchas.



A partir de ahí fue otro partido, el Cali se fue al frente en busca de liquidar el duelo. Nicolás Benedetti, que poco había aparecido en el duelo, decretó el 2-0, al 19.



Y dos minutos después fue Sand el que aprovechó un pase de Jhon Mosquera para enviar el balón al fondo de la red. El propio Mosquera, al 37, decretó el 4-0 final en Palmaseca.

Síntesis

Deportivo Cali 4 - Rionegro Águilas 0



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Daniel Giraldo (6), Danny Rosero (6), John Janer Lucumí (6), Jeison Angulo (7); Kevin Balanta (7), Andrés Pérez (6), Didier Delgado (7), John Mosquera (6), Nicolás Benedetti (7); José Sand (7).

Cambios: Pablo Sabbag por José Sand (29 ST), Cristian Rivera por Kevin Balanta (38 ST) y Jown Cardona por Nicolás Benedetti. (40 ST)

D.T. : Gerardo Pelusso (Urú).



Rionegro Águilas: Juan Valencia (6); Daniel Muñoz (5), Hanyer Mosquera (5), Jhonny Acosta (5), Luis Mosquera (5); Francisco Rodríguez (5), Camilo Ayala (6), Freddy Hinestroza (4), Omar Vásquez (5); Humberto Osorio Botello (5), Leandro Velásquez (5)

Cambios: Luis Hurtado (5) por Francisco Rodríguez (17 ST), Johnny Vásquez por Omar Vásquez (29 ST) y Fabian Viáfara por Leandro Velásquez (29 ST).

D.T. : Hernán Torres (Col).



Goles: Jeison Angulo (16 PT), Nicolás Benedetti (24 ST), José Sand (26 ST, John Mosquera (37 ST), por Cali.



Amonestados: Kevin Balanta (26 PT), José Sand (42 PT), Jeison Angulo (34 ST), en Cali. Francisco Rodríguez (11 PT), Humberto Osorio Botello (28 ST), Johnny Vásquez (32 ST), en Rionegro.



Expulsados: Freddy Hinestroza (19´st)



Figura: Jeison Angulo (7).



Estadio: Monumental de Palmaseca



Asistencia: 8.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: John Hinestroza (6).



Partido: bueno.















Síntesis de Juan Antonio Bernardi



FUTBOLRED