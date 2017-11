Deportivo Cali volvió a ganar en Palmaseca, derrotó 1-0 a Nacional

Deportivo Cali se aferra al milagro de clasificar a los cuartos de final: derrotó 1-0 a Atlético Nacional en un muy buen encuentro para los dueños de casa, con anotación de Nicolás Benedetti, y consiguió hacer ver mal al que era el líder del torneo. Los de Antioquia perdieron su invicto de cinco jornadas con triunfos. Por su parte, el local llegó a 23 unidades.



Desde el arranque del compromiso se vio la intención del verde paisa de manejar el esférico para acercarse a los predios de Ricardo Jerez. Los minutos iniciales lo favorecieron ampliamente en la posesión, pero no inquietó al guardameta y los vallecaucanos se sacudieron del dominio con un remate de Álex Castro, que controló con seguridad Franco Armani.

Castro asumió el liderazgo en el mediocampo y complicó constantemente a Alexis Henríquez con sus rápidas salidas por el costado derecho. Con el correr del reloj, los ‘azucareros’ mostraron otra cara: sobre el 25 se presentó una opción clara con el disparo de Nicolás Benedetti en el que el arquero argentino salvó a su equipo de estar en desventaja.



Álex apareció otra vez e hizo el centro atrás que Andrés Felipe Roa cazó, sin embargo, mandó el balón muy lejos. El exjugador de Alianza Petrolera fue el más destacado de su escuadra en el primer tiempo y desde afuera del área exigió a Armani, el gran responsable de que no se celebraran goles antes del entretiempo.

La etapa complementaria empezó igual: Roa quedó de frente al cancerbero y este volvió a salvar. La sobresaliente actuación del nacido en Casilda (provincia de Santa Fe) continuó con la tapada a Castro, antes del minuto 3. El panorama se oscureció más para el vigente campeón con el codazo de Aldo Leao Ramírez a Daniel Giraldo, que le valió la justa tarjeta roja.



El ‘verdolaga’ intentó ser más sólido en la entrega para mantener a los hombres de ataque del cuadro local lejos de su valla y se animó a buscar el tanto. El director técnico Juan Manuel Lillo metió mano con el ingreso de Juan Pablo Nieto y Arley Rodríguez por Jeison Lucumí y Andrés Rentería, de pobre rendimiento como varios de sus compañeros en la noche del domingo.



Los dirigidos por Sergio Angulo, quien fue expulsado por protestar una decisión del árbitro Hervin Otero, fueron superiores en el trámite y no lo plasmaban en el tanteador. Hasta el 36 que Benedetti aprovechó defectuoso de Felipe Aguilar, la mató en el pecho y puso el 1-0 con su golazo.



Cali no sufrió para sostener la victoria y pudo ampliarla con el remate de Eduard Caicedo que se estrelló en el palo del pórtico de Armani, quien mostró su excelente nivel, pero no pudo evitar la caída. Nacional, además del resultado adverso, dejó una mala imagen en Palmaseca.

Síntesis

Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional



Deportivo Cali: Ricardo Jerez (6); Didier Delgado (6), Kevin Balanta (6), Jhon Lucumí (6), Darwin Andrade (6); Christian Rivera (6), Daniel Giraldo (6); Álex Castro (7), Nicolás Benedetti (7), Andrés Felipe Roa (6); Pablo Sabbag (6).

D.T.: Sergio Angulo.



Atlético Nacional: Franco Armani (7); Carlos Cuesta (5), Felipe Aguilar (5), Alexis Henríquez (5); Diego Arias (5), Aldo Leao Ramírez (4); Jeison Lucumí (5), Macnelly Torres (6), Jhon Édison Mosquera (5); Andrés Rentería (5) y Dayro Moreno (5).

D.T.: Juan Manuel Lillo.



Goles: Nicolás Benedetti (36 ST), para Cali.



Cambios en Cali: Stiven Rentería por Pablo Sabbag (25 ST), Fabián Sambueza por Andrés Felipe Roa (28 ST) y Eduar Caicedo por Nicolás Benedetti (43 ST).



Cambios en Nacional: Juan Pablo Nieto por Jeison Lucumí (18 ST), Arley Rodríguez por Andrés Rentería (23 ST) y Luis Carlos Ruiz por Diego Arias (43 ST).



Amonestados: Didier Delgado (10 PT), Stiven Rentería (45+2 ST), de Cali. Felipe Aguilar (43 PT), Andrés Rentería (6 ST) y Franco Armani (42 ST), de Nacional.



Expulsados: Sergio Angulo (20 ST), técnico de Cali. Aldo Leao Ramírez (4 ST), de Nacional.



Figura: Nicolás Benedetti (8).



Estadio: Palmaseca.



Asistencia: 5.000 espectadores, aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Hervin Otero (7).





FUTBOLRED