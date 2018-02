Cali raspó y luchó pero no le alcanzó, empató 0-0 con Envigado

Deportivo Cali y Envigado se enfrentaron este sábado en el estadio Palmaseca en su debut en la Liga I-2018. Con pocas opciones de gol, el encuentro quedó empatado 0-0 en la primera fecha de azucareros y naranjas.



El partido comenzó con el local intentando tener la pelota, pero sin peligro al arco de Jefersson Martínez. Los conducidos de Gerardo Pelusso se aproximaban mediante jugadas de pelota quieta. Los paisas, por su parte, eran ordenados y mantenían la presión alta. No obstante, la primera acción de peligro en el escenario vallecaucano fue para el naranja.

Los antioqueños, en doble oportunidad, por poco vulneran a Camilo Vargas. En la primera acción fue intermedio de Nelson Lemus quien probó con un remate a ras de piso, pero el bogotano respondió bien, , la esférica le quedó en los pies a Juan Mosquera, que probó también al ‘1’ azucarero, quien volvió a responder para evitar el grito de gol de Envigado.



Cali se hacía con la esférica, pero no era claro. Las bandas, uno de sus fuertes, no se dio poco, quizás por sus laterales improvisados, sobre todo en el caso de Daniel Giraldo por izquierda. En la derecha estuvo Jhon Lucumí (su posición habitual es central). Eso lo quiso aprovechar el visitante.



Así fue como a los 23 minutos la tuvo de nuevo Envigado, pelota de Nelson Lemus, quien le ganó por la banda derecha a Lucumí y envió un centro atrás en busca de su compañero Yeison Guzmán, éste remató de primera y la pelota la devolvió el palo. Después, Vargas tuvo más que suerte, pues el rebote le quedó en sus manos.

Los verdiblancos le seguían apostando a los cobros de costados. Fabián Sambueza cobró y envió la pelota al área y ahí Ezequiel Palomeque conectó de cabeza la pelota con dirección a gol, no obstante, el tanto del azucarero no fue convalidado por fuera de lugar del zaguero.



Los locales volvieron a generar otra opción con Nicolás Benedetti por la franja derecha. El ‘21’ le puso un pase como con la mano a José Sand, pero el argentino no pudo conectar del todo bien el balón, frente al arco. Los primeros 45, terminaron 0-0.



Al minuto 10 del segundo tiempo, Pepe Sand recibió un centre de Nicolás Benedetti dentro del área y no logró terminar la acción de buena manera luego de que fuera desestabilizado por un rival. Tras 10 después, hubo un remate desde la lateral de Déiber Caicedo que pasó cerca del arco rival.

La segunda parte de juego se vio muy pausada por las faltas y con poca claridad en opciones importantes de gol. Los azucareros aun no encuentran una idea importante de juego, mientras que Envigado se quedó en su campo cuidando el empate del partido.



Sin embargo, se vieron grandes actuaciones de sus nuevas contrataciones. Jugaron José Sand, Camilo Vargas y Ezequiel Palomeque, quienes mostraron grandes capacidades en el juego.







