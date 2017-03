Los tres puntos del clásico del Tolima grande se quedaron en Ibagué

Con buen juego desde lo colectivo, aplicación en lo táctico y claridad para definir, Deportes Tolima volvió a la victoria en Liga. Con goles de Danobis Banguero y Marco Pérez, los ‘pijaos’ derrotaron a Huila, extendiendo la superioridad en clásicos regionales y respirando después de resultados negativos.



El desarrollo del partido tuvo un enemigo desde el arranque, la condición de la cancha, que debido al fuerte invierno estaba blanda y pesada, situación que pasó factura a Ángelo Rodríguez y Santiago Montoya, que en 20 minutos de juego ya habían sido sustituidos por dolencias musculares.



Esto mermó el accionar de Deportes Tolima, que ante los movimientos en nómina replanteó la distribución de jugadores y no era claro en la generación de ideas.

Por su parte, Huila se acomodaba esperando la propuesta del rival, trabajaba con poca distancia entre líneas y trataba de sorprender con salidas por los costados, aunque sus delanteros eran bien referenciados por los zagueros tolimenses.



Sobre los 30 minutos, Marco Pérez recibe un pase largo que sobrepasa a la defensa. El delantero del Tolima impacta el balón ante la salida de Bréiner Castillo, la pelota tomó rumbo de arco pero fue desviada al tiro de esquina por el central Segura.

Rápidamente cobra Cléider Alzate y en el área chica aparece Danobis Banguero, que remata con la cabeza y vence a Castillo que solo atinó a ver como ingresaba el balón y llegaba la primera alegría para el ‘Vinotinto y Oro’.



El gol le cayó bien al dueño de casa, le generó confianza y le permitió adecuarse al trámite que exigía el rival y el terreno de juego. Huila no supo reaccionar y vio como crecía el Tolima, que tomaba la manija del partido y se iba ganador al descanso.



Control para Huila, pero Tolima afianzó el triunfo

Huila salió para el segundo tiempo, decidido a emparejar el marcador, adelantó líneas y apostó por la posesión del balón. Tolima cedió terreno y se replegó a esperar la intención del visitante, que era el de la necesidad.



Precisamente en esa evolución de juego ordenado y precisión que estaba mostraba Tolima se genera una salida rápida que permite un pase a espalda de los centrales por parte de Víctor Giraldo, que es aprovechado por Marco Pérez que ingresando al área saca un derechazo al ángulo de la portería huilense y se cantaba ante la poca afición el segundo gol del local, corría el minuto 15.



Huila tenía la posesión del balón, insistía y alcanzaba a llegar a la portería de Joel Silva que con sus atajadas ahogaba el grito de gol "opita", era infructuosa la tenencia y control que ejercían los de Vivaldo, mientras Tolima daba trámite al juego con tranquilidad.



En las huestes huilenses había bronca y desazón, de nada les sirvió la buena imagen que dejaron en Ibagué, Tolima fue práctico y eficaz y eso le valió para quedarse con los tres puntos.



Síntesis

Tolima 2-0 Atlético Huila



Tolima: Joel Silva (7); Víctor Giraldo (8), Fainer Torijano (7), Luis Felipe Cardoza (6), Danobis Banguero (6); Carlos Rentería (7), Luis Paz (7), Marco Pérez (7), Cleider Alzate (7), Santiago Montoya (); Ángelo Rodriguez (). DT: Óscar Quintabani.



Atlético Huila: Breiner Castillo (6); Elvis Perlaza (6), Jhon Lozano (6), Eddie Segura (5), Marvin Vallecilla (5); Andrés Ricaurte (6), Carlos Robles (6), Ronaldo Tavera (6), Mateo Figoli (6); Jorge Ramos (6), Omar Duarte (5). DT: Jorge Vivaldo.



Partido: Bueno



Cambios en Tolima: Sebastián Villa (7) por Ángelo Rodríguez (8 PT), Didier Delgado (6) por Santiago Montoya (21 PT), Cristian Tovar por Víctor Giraldo (43 ST).



Cambios en Huila: Cristian Cangá (5) por Ronaldo Tavera (13 ST), Edison Palomino por Omar Duarte (34 ST), Sergio Almirón por Mateo Figoli (43 ST).



Goles de Tolima: Danobis Banguero (30 PT), Marco Pérez (15 ST)



Goles de Huila: No hubo



Expulsados: No hubo



Amonestados de Tolima: Didier Delgado (48 ST)



Amonestados de Huila: Elvis Perlaza (42 PT), Marvin Vallecilla (48 ST), Edison Palomino (49 ST).



Estadio: Manuel Murillo Toro



Asistencia: 2000 espectadores aprox.



Taquilla: No fue suministrada.



Figura: Víctor Giraldo (8)



Árbitro: Harold Perilla (7)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué



