Definidas las fechas de la Superliga entre Millonarios y Nacional

18 de diciembre 2017 , 11:45 a.m.

18 de diciembre 2017 , 11:45 a.m.

La Dimayor dio a conocer este lunes las fechas en las que se jugarán los partidos de la Superliga 2018, en la que se enfrentarán Atlético Nacional y Millonarios, como campeones de las ligas de este año.

Los horarios aún están por definir por parte de la Dimayor. Cabe recordar que el campeón de este torneo no tiene cupo internacional.



Partido de ida

​

31 de enero de 2018

Millonarios vs. Atlético Nacional

Hora: Por Definir

Estadio: El Campín

TV: Por definir



Partido de vuelta

7 de febrero de 2018

Atlético Nacional vs. Millonarios

Hora: Por definir

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Por definir



Con información de Dimayor*