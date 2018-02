Definida la programación de la primera fecha del Torneo de ascenso

Dimayor dio a conocer los horarios de la primera fecha en el fútbol de la B en Colombia. El Torneo arrancará el 10 de febrero.

FECHA 1:

10 de febrero



Bogotá F.C. vs. Atlético F.C.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Valledupar F.C. vs. U. Magdalena

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre



*Este compromiso cambió de localía, ya que la Policía solicitó el aplazamiento para apoyar en temas de seguridad el Carnaval de Barranquilla. Además,así se otorgará un poco más de tiempo a las obras del estadio.



11 de febrero

U. de Popayán vs. R. Santander

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Ciro López



Llaneros F.C. vs Barranquilla F.C.

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Manuel Calle Lombana



Dep. Pereira vs. Fortaleza C.E.I.F.

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



*Este partido cambió de localía ya que el estadio de Cota, donde solicitó jugar Fortaleza este semestre, no cuenta todavía con la debida autorización. Por ahora, el equipo deberá jugar en Zipaquirá, pero los trámites no alcanzaron a realizarse para esta fecha.



Cortuluá vs. Tigres F.C.

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



12 de febrero



R. Cartagena vs. Orsomarso S.C.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Televisión: WIN Sports



Cúcuta Dep. vs. Dep. Quindío

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: WIN Sports

