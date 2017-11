Día de tensión en la Liga: se define el descenso y el grupo de ocho

Se juega la última fecha del todos contra todos de la Liga colombiana, varios equipos luchan por alcanzar una plaza en la siguiente fase del campeonato, pero además varios equipos se juegan la vida por mantener la categoría, estas son las cuentas:

Cuentas para los equipos del descenso

Cuatro equipos lucharán hoy por mantenerse en primera división. Cortuluá, Jaguares, Bucaramanga y América se jugarán su última carta para salvarse del infierno de la B. En total hay 27 combinaciones de posibles resultados, y de acuerdo con estas, el que más complicado está es Cortuluá, seguido de Jaguares, Bucaramanga y, por último, América.



Los partidos serán: América vs. Bucaramanga, en Cali; Jaguares vs. Rionegro Águilas, en Montería y Once Caldas vs. Cortuluá, en Manizales.



El cuadro caleño solo descenderá si pierde contra Bucaramanga y Jaguares y Cortuluá ganan sus partidos contra Rionegro Águilas y Once Caldas, respectivamente. Es la única posibilidad para que América pierda la categoría de nuevo.



Bucaramanga se va a la B en cuatro escenarios: que ganen América, Jaguares y Cortuluá; que ganen América, Jaguares y empate Cortuluá (superaría a los santandereanos por diferencia de gol). Que gane América y empaten Jaguares y Cortuluá (de nuevo le gana por gol diferencia). Y, por último, que ganen América y Cortuluá, y Jaguares empate.



Jaguares con ocho resultados regresa a segunda división: si pierde, gana América y empata Cortuluá (bajo esos resultados la única forma de no descender es que América le gane a Bucaramanga por ocho goles o más). Pierde y ganan América y Cortuluá (de nuevo aplica la diferencia de gol). Empata, América iguala con Bucaramanga y gana Cortuluá. Pierde y hay empate en Cali y Manizales. Empata, gana Bucaramanga y Cortuluá (desciende a menos que la victoria de Bucaramanga sea por cinco goles o más al América). Pierde, gana Bucaramanga y empata Cortuluá. Pierde, gana Bucaramanga y empata Cortuluá. Pierde y ganan Bucaramanga y Cortuluá.



Cortuluá, si pierde, en todos los casos descenderá y, de igual manera, si gana, salvará la categoría. Si empata, debe esperar que no ganen Bucaramanga y Jaguares. Que no haya empate en Cali y gane Jaguares. Que no haya empate en Cali y Montería. Que no haya empate en Montería y gane Bucaramanga

Cuentas para clasificar a los cuartos de final

Siete equipos buscan dos cupos para ingresar a los cuartos de final de la Liga. América, Medellín, Tigres, Jaguares, Envigado, Huila y Cortuluá son los que tienen oportunidad para entrar a las finales. Estas son las cuentas para clasificar:



7. América: gana, y clasifica; empata, y debe esperar que no gane el DIM y que Tigres no supere por ocho goles a Huila. Si pierde, debe esperar que entre Medellín, Tigres, Jaguares y Envigado solo gane uno (este último debería ganar por seis goles, suponiendo que América pierda por solo un gol de diferencia).



8. Medellín: gana, y clasifica. Si empata, debe esperar que Tigres pierda y que Jaguares, Envigado, Huila y Cortuluá no ganen.



9. Tigres: gana, y debe esperar que América y Medellín no lo hagan (para clasificar, si el DIM gana, Tigres debe hacerlo por diez goles, suponiendo que Medellín gane solo por un gol). Si empata, debe esperar que Medellín, Jaguares y Envigado no ganen, que Huila no gane ni empate y que Cortuluá no gane por más de cuatro goles, suponiendo que Tigres pierde por un gol. Si pierde, no tiene opción.



10. Jaguares: gana, y debe esperar que América, Medellín y Tigres no lo hagan y que Envigado no gane por siete goles, suponiendo que Jaguares solo gane por un gol y que el DIM y Tigres pierdan. Si empata, debe esperar que Medellín, Tigres, Envigado, Huila y Cortuluá no ganen. Si pierde, no tiene opción.



11. Envigado: gana, y debe esperar que Medellín, Tigres y Jaguares no lo hagan, si uno de los equipos mencionados gana, Envigado debe esperar una derrota de América y ganar por seis goles, suponiendo que los caleños pierden por un gol. Si empata, DIM debe perder por 8 goles, y si pierde por 7, Envigado debe empatar 5-5 para superarlo en goles a favor, además deben perder Tigres y Jaguares.



12. Huila: gana, y debe esperar que Medellín no gane. Si este empata, Huila debe ganar por siete goles y esperar además que Tigres, Jaguares, Envigado y Cortuluá no ganen (este último debería ganar por ocho goles, suponiendo que Huila solo gana por un gol). Si empata o pierde, no tiene opción.



13. Cortuluá: gana, y debe esperar que Medellín y Tigres no lo hagan. Si el DIM empata, Cortuluá debe ganar por 13 goles; si el que empata es Tigres, debe hacerlo por seis. Si empata o pierde, afuera.





