‘A Wuilker le seguimos teniendo confianza, tiene 20 años’: Russo

A Miguel Ángel Russo, técnico de Millonarios, no se le vio alarmado a pesar del empate contra Boyacá Chicó 2-2, en su debut en la Liga Aguila 2018-II. El argentino asegura que por momento le gustó su equipo, pero hay que mejorar en los errores individuales.

“Por muchos momentos me gustó el equipo, en otros no, perdimos muy fácil la pelota. Generamos mucho, tuvimos un penal, fuimos dominadores, buscamos el arco rival, pero no nos alcanzó, necesitamos más. Hoy en día no solo es el juego, también están los errores individuales y nos costó”, dijo Russo.



Sobre Gabriel Hauche, flamante refuerzo del equipo, que marcó uno de los dos goles de Millonarios afirmó: “A Gabriel lo conozco bien, tendrá que seguir trabajando y buscando para que este tipo de actuaciones se repitan”.



Russo cree que sus defensas deben tener más fortaleza a la hora de marcar: “En algunos momentos estuvimos bien en defensa, pero hay que ser más duros, tienen las formas y las maneras, así que hay que seguir trabajando”.



Así mismo, al estratega argentino le preocupa bastante las falencias que se evidenciaron a la hora de hacer los goles, “el tema de definición es muy difícil, el que tiene oportunidad debe meterla, hoy tuvimos muchas ocasiones de gol, que es lo importante, los goles tienen que aparecer”.



Y sobre Wuilker Faríñez, su arquero, quien tuvo una pésima actuación aseveró: “Así como muchas veces fue todo favorable, ahora pasan estas cosas. En la vida todos tenemos altibajos, vamos a seguirle teniendo confianza, tiene 20 años y es natural que estas cosas le pasen. El fútbol son momentos y debe seguir creciendo y avanzando”.



DEPORTES