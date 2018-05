Perdomo explica por qué denunció al presidente de Difútbol 

Jorge Perdono, presidente de la Dimayor, dio declaraciones acerca de la situación que se viene presentando en la dirigencia del fútbol colombiano, en la que este martes varios clubes intentarían sumar mayoría de votos para sacarlo de la presidencia.

La situación explotó luego de que se ventilara que Perdomo denunció al presidente de DIfútbol (rama aficionada), Álvaro González, por la suma de 50.000 dólares de la Conmebol, según reveló la auditoria de la Conmebol. Según Perdomo, no hay claridad de por qué recibió ese dinero.



"Tuve conocimiento de esto en marzo. En el Comité Ejecutivo de abril le pregunté (a González) sobre eso y me respondió con evasivas, que eran honorarios por una asesoría. Soy consciente de la responsabilidad que tengo conforme al código de ética de Fifa de denunciar cosas irregulares. El 27 de abril sale publicada la condena de Fifa a (Marco Polo) Del Nero, de inhabilitarlo de por vida. Ante la inexplicable respuesta del señor González, el 30 de abril pongo la denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Dimayor y de Ética y Gobernancia de Conmebol", le dijo Perdomo a 'Caracol Radio'.



"Siendo él segundo vicepresidente y con funciones de control como miembro del congreso de Conmebol, no puede tener relación contractual que le genere dividendos. Eso incurre en conflicto de interés. Y segundo, no está claro que exista el contrato o los informes de gestión que debe presentar Es mi obligación poner al tanto a la Conmebol de este hecho que ya es de su conocimiento, porque sale de un informe de auditoría. Le pido a Conmebol claridad sobre el conflicto de intereses, si existe el contrato, y que él explique su informe de gestión", agregó Perdomo.

Además, el presidente de Dimayor dio sus argumentos frente a los tres temas que generaron la discordia entre Perdomo y la Difútbol, que preside González.



“Primero fue cuando se creó el fútbol femenino, el señor González acudió a los medios para señalar que los clubes profesionales debían pagar derechos de formación, dijimos que no tenía lugar, después de un debate mediático, la Fifa le dio la razón a la Dimayor. Segundo, el Ponyfutbol, González señala que es competencia de ellos. Luego vino el convenio de cooperación con la Bundesliga en el que el Bayern dice que va a hacer un evento recreativo y que esta interesados en mandemos una delegación. Dimayor puede hacer eventos recreativos, se hace la preselección y 10 niños de escasos recursos van a poder ir a Alemania", argumentó.



Al ser consultado por su gestión y de por qué algunos clubes lo quieren sacar, dijo que su administración ha sido buena: "Sí. En la primera asamblea que presidí en 2016 señalé que el derrotero de Dimayor debía estar centrado en ética y transparencia. Reformamos unos estatutos con normas de buen gobierno", puntualizó.



DEPORTES