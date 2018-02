'Comienzo a escribir una nueva historia': Ovelar

Jamás imaginó Roberto Ovelar que su primera consagración fuera contra un 'viejo conocido' que varias finales le había amargado cuando estaba en el Junior. el delantero fue un optimista del gol con dos remates certeros que dejaron sin opciones a un debutante Fernando Monetti. El paraguayo pegó dos veces para levantar su primera copa con Millonarios, algo que no se ve todos los días y que es el preludio de la gran base que ha puesto Miguel Ángel Russo desde hace más de un año.

“Nosotros siempre pensamos con esa misma convicción, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, jugar las finales no suceden todos los días. Nacional es un equipo que tiene mucho la posesión de la pelota, en el primer tiempo jugaron muy bien, para el segundo tiempo salimos a presionarlos y no fueron tan desequilibrantes”, expresó un emocionado Ovelar quien cosechó su tercer título en Colombia. Ya había sido campeón con Junior de la Copa Colombia en 2015 y 2017.



Sobre sus conquistas, Ovelar señaló que “fue muy importante el primer gol, ellos estaban jugando mejor y nos tenían metidos atrás. Antes que terminara el primer tiempo, marcar era muy importante. En el segundo, fue muy parejo, de ida y vuelta. Luego me queda una pelota luego de que presionara David (Silva), ya me habían dicho que el arquero (Fernando Monetti) juega muy adelantado, así que automáticamente disparé a gol”.



Goles son amores, títulos buenas razones para una gran temporada que apenas comienza, la motivación es importante como lo expresó Roberto: “Estoy contento de ganar mi primer título con Millonarios, comienzo a escribir una nueva historia”.​

Para el guaraní la clave fue la presión sobre el local, además de jugar por bandas, eso resquebrajó las líneas que había planteado Jorge Almirón, sumado al desespero de perder la ventaja en el marcador.



“Nosotros por las bandas tenemos laterales muy rápidos. El primer gol llega cuando Jair (Palacios) rompe la línea y le da el balón a Juan (Domínguez) y me queda la pelota en el área, ese gol fue muy importante para nosotros, para levantarnos anímicamente y empezar el segundo tiempo con todo. Gracias a todos por el apoyo, al 'profe' (Miguel Ángel Russo) que está en la clínica, esta victoria va para él y mi familia”, comentó Ovelar.



Además, precisó que “en el primer tiempo estábamos agarrando la manija como jugaban, en el segundo presionamos más, ya no tenían tanta salida por izquierda. Al final, hemos contrarrestado las virtudes que tiene Nacional”.



En cuanto al tema de definición y la ausencia de tantos en los primeros partidos del equipo embajador, el exartillero de Alianza Lima sustentó que “eso es normal, a veces no se llega a marcar los goles porque el rival también juega. Yo me voy adaptando al equipo, al estilo de juego. Tenemos que pensar que esto apenas empieza”.



JUAN CARLOS ÁLVAREZ

Corresponsal Futbolred

Medellín