‘Hoy solo fue una cuestión de fe’: Rafael Robayo

Rafael Robayo fue una de las insignias del medio campo del Tolima campeón. El jugador bogotano, además de ser una de las figuras del partido de vuelta, en Medellín, fue uno de los grandes motivadores del grupo que se llevó el título.

“Hoy fue solo fe, esta fue la promesa de Dios para con nosotros, luego logramos ganar el partido en el último minuto y se abrió el camino en los penales”, dijo Robayo en comunicación con Win Sports.



Robayo aseguró que no había ambiente de definición de una estrella, pero fue la base para la victoria. “En el camerino no había entorno de final, no hubo música, todos estábamos muy callados y hablamos lo necesario, pero fue bueno porque todos estuvimos más concentrados y finalmente se nos dio el premio mayor”, finalizó.



