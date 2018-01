'Santa Fe es mi casa y me quería retirar acá': Omar Pérez

El futbolista argentino Omar Pérez se desahogó este lunes y dio su punto de vista de su salida de Santa Fe, club en el que, dice, quería cerrar su carrera profesional, después de ganar nueve títulos. En declaraciones al programa 'En la jugada', de RCN Radio, Omar mostró su malestar por la manejo que se le dio a su situación.

"Me dijeron que iba a tener un lugar. Cuando el presidente habló con Gregorio (Pérez) y él le dice que no le prometí los minutos y por eso trajo a Armando (Vargas), y no quiero generar problema con él porque es un gran chico. Pero no dieron otras opciones. Cuando se habla de mutuo acuerdo… Es lógico. Si me van a dejar para abrir la puerta de Tenjo, ¿para qué me quedo?”, dijo Omar.



“Sentía que el físico todavía puede dar un poco más y sobre todo la motivación. No me voy con bronca. No me voy a demostrar nada. Quiero jugar porque es mi pasión, siempre fui competitivo. El fútbol me dio 24 finales, 17 ganadas. Esto es lo mío. Va a

ser un año en el que me pruebe", agregó.



El argentino manifestó que su deseo era cerrar su carrera en el club cardenal. "Tengo 36 años y en 3 meses cumplo 37. Con qué idea uno se imagina que a esta edad me dan ganas de movilizar a mi familia después de todo lo que viví en el club. De todo lo que hicimos como equipo. Quizá era mi último año o dos más o seis meses. Pero Santa Fe es mi casa y me quería retirar acá. La gran frase era que si Santa Fe me ofrecía contrato de por vida lo hacía y eso era una verdad. Pero creo que se manejó mal la situación. Quizá hubiese venido a ocupar ese cargo de abrir puertas en Tenjo si hubiera más predisposición a la hora de comunicármelo. Las cosas pasaron así, se dio un mal manejo y no estoy en el club".



Omar criticó la manera como se dieron las cosas y la falta de claridad para comunicarle cuál era la decisión del DT y el club. "Por qué el técnico dice que tengo problemas físicos. Si el dice que no me quiere pues lo respeto porque no puedo ser de sus gustos futbolísticos. pero si dice eso duele más. Él me vio trabajar y sabe que siempre fui el primero de la fila con buen ánimo".

En cuanto a la posibilidad de que Omar se quedara en Santa Fe, Përez dijo. "Ya es muy tarde. Si me hubiera dicho en enero no estaríamos hablando de esto".



Y en cuanto a su futuro, comentó: "Muchos preguntaron, pero tienen el cupo lleno. Ha sido una locura y hasta el día de hoy sigo hablando con 2 o 3 equipos y solo hay uno concreto (...) "Hay varias chances no lo voy a confirmar. Hay oferta del exterior, una de Catar. la decisión que tome va en torno a lo familiar, más que lo económico o calidad del club".

Finalmente, aseguró que se está preparando para ser técnico para poder dirigir en un futuro. "Comencé hace seis meses a estudiar de técnico, estoy en el curso de AFA. La idea es continuar y quiero ir al lugar donde nací. Ahora estuve muy cerca de firmar con Mitre, de la segunda de Argentina. Faltaron detalles".



