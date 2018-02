‘Sí hubo contacto con Santa Fe, pero me quedo en mi casa’: Macnelly

Macnelly Torres, volante de Atlético Nacional, este miércoles respondió sobre el interés que hubo de Independiente Santa Fe por contratarlo y la decisión final sobre quedarse en el equipo paisa, a pesar de las diferencias que tuvo con el club.

“La verdad es un tema en el que se especuló mucho. Lo importante es que se llegó a un buen acuerdo. Tanto Nacional como mi persona, el club, la hinchada fueran todos los beneficiados. Se dio un acuerdo en donde sigo acá. Todo lo que pasó te hace más fuerte. Hay que sortear esas cosas”, aseguró Torres en comunicación con Win Sports.



Sobre las diferencias que tuvo el jugador con Nacional, Macnelly prefirió no seguir con el tema, “hablar de eso no es bueno, no es sano. Las dos partes teníamos la mejor intención”.



Así mismo, el volante confirmó los acercamiento con el equipo de Bogotá: “Sí hubo un contacto con Santa Fe. Total agradecimiento al presidente. Me abrieron las puertas, es de admirar y agradecer. Independiente de todas hay clubes que valoran y están pendientes para que a futuro vestir sus camisetas”.



“Estoy tranquilo y feliz, acá he ganado todo, es mi casa y tener continuidad es importante para mí y mi familia”, finalizó Macnelly.



DEPORTES