'Declaración de Almirón irá a la Comisión Disciplinaria': Jorge Vélez

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, le dijo a EL TIEMPO que la Comisión Disciplinaria del campeonato estudiará las declaraciones del técnico de Atlético Nacional, Jorge Almirón, en las que dice que la entidad estaría favoreciendo a Millonarios al no aplazar el partido del próximo domingo, en la cuarta fecha de la Liga.

“Yo le contesto con temas disciplinarios. No voy a entrar en una discusión personal con nadie. Para eso está el Código Disciplinario, eso es una función de la Comisión Disciplinaria”, declaró Vélez.

En la rueda de prensa antes del viaje a Argentina, para enfrentar al Atlético Tucumán en la Copa Libertadores, Almirón dijo: “Vemos que en la Dimayor hubo un cambio de presidente pero no ha cambiado nada. Nos hacen jugar el domingo el clásico contra Millonarios, que para nosotros y para la gente es muy importante. Entonces viajamos todo el viernes, descansamos el sábado y jugamos el domingo”, dijo Almirón.



El DT agregó: “En un momento no se podía hacer porque la Policía en Medellín cubría el evento de la Feria de las Flores y no había Policía. Pero creo que hay un decreto de Bogotá y pusieron a trabajar a los policías, me imagino que los policías, pobres, tendrán que hacer doble turno, para que pueda Millonarios sacar ventaja de este partido”.

Miguel Ángel Russo, técnico de Millonarios, le respondió a Almirón, en charla con el portal Losmillonarios.net: "Yo digo que está equivocado. Nosotros cuando jugamos doble competencia, nos fuimos a Argentina, a Copa Libertadores en marzo contra Independiente, un jueves, vinimos, nos bajamos del avión y al otro día subimos a otro para ir a jugar a Barranquilla y no dijimos nada. Nosotros nunca decimos nada de fixtures, vinimos de Paraguay, con un viaje extenuado y todo, tuvimos que viajar al otro día y no dijimos nada para jugar en Tunja. Nunca nos quejamos de las decisiones de la Dimayor con fecha, horario ni nada por el estilo. Sabemos lo difícil que es la doble competencia, no nos ha tocado de local, siempre nos ha tocado viajar y no decimos nada tampoco", aseguró Russo.







