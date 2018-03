'Es difícil que funcione cuando adentro empezamos a dividirnos'

El ex-técnico del América, Jorge el 'Polilla' da Silva, dio este lunes su conferencia de prensa de despedida, en la que manifestó los motivos de su renuncia. Descartó que el los jugadores se le hayan 'parado' para sacarlo, pero reconoció que el equipo se quedó sin "fuerzas" para salir de la mala situación. Estas son sus declaraciones.

¿Se le pararon los jugadores? "Nunca lo viví ni de jugador ni como entrenador que un plantel se pare o esté predispuesto para sacar a un técnico. Tenemos una muy buena relación. Nunca había visto un plantel tan dolido como cuando le comentamos que nos íbamos a ir. Creemos que el equipo necesita un revulsivo. Este grupo puede jugar mucho mejor. Pero el momento del plantel es muy duro y así va a ser difícil que pueda salir adelante. Vimos que no teníamos las soluciones y dimos el paso al costado”



La crisis del América. "Tuve el honor de pertenecer a un momento de este club muy importante. Lo único que mantiene América de los años 80 o 90 es la hinchada. Después está muy lejos. Me encontré con una realidad que no era la que pensaba, pero es por toda la realidad que ha tenido que vivir el club. Falta un trabajo serio de juveniles, infraestructura. Cascajal (sede deportiva) está como lo dejé hace 25 años. Va a volver a pelear títulos, pero ahora está difícil y no se pudo”



La responsabilidad de los jugadores. “En cuanto a los jugadores, se ha generado un ambiente desfavorable en contra de los muchachos. He compartido con ellos y si bien en algún momento tuvieron el inconveniente de la suplencia, acá se la apunta solo a ellos y eso es muy complicado. Hace 4 o 5 partidos lo hemos visto y es feo lo que están viviendo. Le pediría a la hinchada que apoyara porque esto hay que revertirlo y así como está pasando, veo un equipo sin fuerzas, sin rebeldía, pero todo lo que se ha dicho del dinero no es para nada real".



Errores propios: "Me equivoqué, claro, en muchos aspectos, en conformación del plantel, en no tomar decisiones... Pero el cariño por el club hizo que uno fuera manejando situaciones para poder seguir adelante. Había un grupo comprometido desde el semestre pasado y armamos un grupo sólido y sacamos el momento difícil adelante. Este año hubo cambios, se fueron 10 jugadores y no pudimos lograr ese ambiente por muchas circunstancias, que hicieron que el plantel pusiera la cabeza en un tema más allá de lo futbolístico. Pero no es un tema de dinero. Ellos dejaron lo que tiene por revertir esto". "Hubo momentos donde uno empezaba a percibir esto. Cuando estuve en Uruguay hice unas manifestaciones de que si el plantel no se reforzaba no iba a continuar porque era una condición, de armar un plantel competitivo y en diciembre había una sola contratación. Me preocupé. Solicitamos algunos jugadores que no se concretaron y por eso hubo inconformidad. Luego hubo hechos en la interna que mostraron que no íbamos por buen camino. Estuve a punto de irme porque el ambiente no era el ideal".



¿Qué pasó? "Fue una situación en la que no encontramos en el plantel jugadores con la capacidad de sumarle a todos los demás y unirnos para salir adelante. Vimos un equipo entregado en la cancha. No por actitud sino porque el plantel no encontró fuerza como grupo. Descarto que no hayan querido rendir por hacernos daño a nosotros".



División: "Todos somos responsables. Asumimos la parte que nos toca por no encontrar respuestas anímicas y futbolísticas de un plantel golpeado. Hubo diferencias entre el presidente y los jugadores. Declaraciones que dañaron la interna del grupo y hoy hace que toda la gente le apunte a los jugadores. Es difícil que las cosas funcionen cuando internamente empezamos a dividirnos".



Manejo del grupo. "No creo haber perdido el manejo del grupo. El grupo está dolido y se siente culpable. Este desgate comienza en Bogotá. Después de ganar hay una charla del plantel con el presidente y empezaron los problemas. Empezó un desgaste que no ayudaba. Hubo detalles que no voy a contar.



Relación con el presidente. Tuvimos diferencias con el presidente (Tulio Gómez). Le dije que hubo declaraciones suyas que no ayudaron. Cuando dijo que en junio se iban unos jugadores y estábamos en febrero. Cada uno se debe hacer responsable de lo que pasó.

