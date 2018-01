'Tenemos recambio, no son sólo 11 jugadores': 'Polilla' Da Silva

El director técnico de América de Cali, Jorge ‘Polilla’ Da Silva se mostró conforme con su equipo, en el cuadrangular de pretemporada en Bogotá el conjunto vallecaucano ha dejado una buena imagen, ganaron 9 puntos de 9 posibles.

El entrenador del América de Cali recalcó, “Estoy contento porque pudimos cumplir la planificación, la idea era, independientemente del resultado, que todos tuvieran minutos, darles la oportunidad a los jóvenes y a los últimos que llegaron. Se ganó y siempre es bueno, es lo más importante en el fútbol. Pero demostramos que tenemos recambio, no son sólo 11 jugadores. Poco a poco se van poniendo a punto los jugadores como los necesitamos y eso me tiene muy satisfecho”, dijo el DT.

Hoy el objetivo es otro, miramos lejos, ojalá podamos darle alegría a la gente de ser protagonistas del torneo FACEBOOK

En su opinión, superar el lío del descenso permitió que su equipo empiece a jugar sin presión: “Nada más duro para un equipo grande que la complicación del descenso. La parte que nos tocó dirigir el torneo anterior fue muy duro, no teníamos margen de error y así es difícil soltarse a jugar al fútbol. Hoy el objetivo es otro, miramos lejos, ojalá podamos darle alegría a la gente de ser protagonistas del torneo. Liberarse la presión cambia totalmente la posibilidad de juego”.



Pero a la hora del balance, lo que más ilusiona al entrenador es el trabajo de sus juveniles. Primero, Gustavo Carvajal. “Hizo un partidazo, estamos frente a un jugador de una proyección muy grande, tiene apenas 17 años y juega con una personalidad y una confianza de uno de 30. La categoría, la soltura con que juega; su físico es importante para un sector que es clave y me dejó feliz, lo que venía mostrando lo ratificó en la cancha, que no es fácil a los 17”, dijo.



El atacante Kevin Viveros es otra grata aparición. “Lo de Kevin Viveros muy bueno, se movió muy bien, es un chico agresivo; se tiene que serenar más pero fue por todas, una lástima la pelota que le pega en el palo porque ese gol lo iba a llenar de confianza y es lógico, producto de su juventud está ansioso, pero hizo muy buen partido dando lo que necesitábamos”.



Finalmente, el zaguero Kevin Rivas también le dejó buena imagen: “muy bien, no era fácil, Santa Fe tiene delanteros importantes y teníamos que arriesgar pero mostró personalidad, tiene un clase impresionante para el juego aéreo. En general todos los chicos que trajimos a la pretemporada tuvieron su oportunidad y demostraron que en cualquier momento pueden alternar en el primer equipo”.





