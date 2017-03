‘Hay muchas cosas por corregir, lo malo es corregir perdiendo’: Torres

El entrenador de América de Cali, Hernán Torres, se mostró preocupado por el nivel mostrado en el partido de este sábado contra Millonarios en El Campín.

Sobre la jugada que abrió el marcador el técnico tolimense resaltó: “… en el primer gol dejamos muy libre a Duvier Riascos, ahí teníamos que haber cubierto mejor la zona”.



“Dimos espacios, después quisimos tener la pelota, pero no con la intensidad que estamos acostumbrados. Hay que corregir, lo malo es corregir perdiendo” añadió Torres.



América se vio sorprendido por la rapidez con la que jugó Millonarios y nunca se pudo adaptar a este juego. Torres especificó que su equipo está acostumbrado a practicar otro tipo de juego que nunca pudo poner en práctica la noche del sábado en el gramado de El Campín.



“Me sorprendió porque América siempre es intenso y no estuvimos finos en los pases. Hoy jugamos al choque y al vértigo, siendo que nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de juego, eso me tiene pensativo y es lo que evaluaré con mi cuerpo técnico", concluyó.



