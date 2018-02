'Jugar cada 48 o 72 horas, y con viajes, es un desgaste': Pérez

Santa Fe no muestra funcionamiento en la Liga, en la cuarta fecha y tras su tercer partido (tiene uno aplazado con el América), el equipo bogotano acumuló una nueva derrota contra Alianza 1-2, y sigue sin sumar ningún punto en la Liga I-2018.

El director técnico Gregorio Pérez, reconoció que el cansancio por la seguidilla de partidos es un valor fundamental, “Debemos sacar conclusiones de cara al futuro. Hoy estuvieron futbolistas que no actúan asiduamente, o que son jóvenes. Jugar cada 48 o 72 horas, y con viajes, es un desgaste y que se sintió al finalizar el partido”, explicó.



El entrenador uruguayo comentó sobre el partido en Barrancabermeja, “Fue un partido de ida y vuelta. Quizás debimos tener más manejo para no tener ese desgaste que tuvimos faltando 15 minutos y que Alianza aprovechó muy bien. Reiteró, no es una excusa. En el primer tiempo tuvimos para marcar y erramos”, añadió.



Santa Fe tiene un partido pendiente, contra América, la falta de puntos empieza a preocupar, "Es claro que comenzamos el torneo con una escuadra alternativa y eso indica que nosotros queremos ganar y clasificar a la zona de grupos de la Libertadores, no quiere decir que le quitemos importancia al fútbol local, sino que se han dado partidos como no nos esperábamos”, dijo Pérez.



Sin embargo, aprovechó para hablar sobre los malos tratos que ha recibido él y sus jugadores por redes sociales y expresó que conoce quienes son los artífices.

“Nosotros no vamos a bajar los brazos, estamos tranquilos y somos conscientes que hay distintos foquitos dentro del club que están nerviosos, que se manifiesten por redes sociales y todo, pero conocemos muy bien quienes son, donde apuntan y porqué; gente que a veces se escuda en los celulares y en las redes sociales y que no dan la cara, pero a mí no me molesta, estoy tranquilo y confiando en el grupo”, finalizó.



Gregorio Pérez prepara su equipo para el partido por Copa Libertadores, contra Santiago Wanderers, el próximo martes en el estadio El Campín.







