‘Omar Pérez no está para 90 minutos; busco alternativas’: G. Pérez

Gregorio Pérez toma un segundo aire. Hace pocas semanas quedó devastado por el título que se le escapó a Santa Fe contra Millonarios. Fue un golpe que no se esperaba. Muy duro. Pero no se podía quedar lamentando un título que pudo ser y no fue. Tomó vacaciones en Uruguay, se revitalizó, trató de no pensar más en aquella fatídica noche. Regresó con nuevas fuerzas y nuevos objetivos.

Gregorio se encontró con casi el mismo equipo del semestre pasado, con un solo refuerzo por ahora, el uruguayo Rubén Betancourt. Aún espera un par de jugadores para conformar su lista de 25. Mientras tanto, habló de sus expectativas, de las alternativas que busca y de la posible y polémica partida de Omar Pérez, de quien desconoce si seguirá o no.

¿Cómo arrancan el año?

Estamos con mucha energía positiva. La respuesta del grupo es la misma que encontré hace seis meses, con gran adaptación al trabajo y una fuerza espiritual realmente buena. Sabemos que tenemos un semestre importante con tres competiciones y queremos repetir lo que se hizo en el semestre pasado; indudablemente, mejorarlo, con la ilusión de lograr el objetivo que se nos fue por muy poco.

¿Ya superaron ese golpe?

Fue muy duro. Porque fue un semestre muy bueno de Santa Fe: no perdimos con los grandes, ganábamos de visitantes, casi siempre fuimos primeros, con algunos altibajos, pero llegamos a la final y faltando tres minuticos se nos escaparon los penaltis. Pero son cosas del fútbol. Aunque le soy sincero: ¡nos pegó muy fuerte! Ahora hay que reponerse. Si quedó una herida, hay que cerrarla este semestre.

¿Cómo está diseñando el equipo del 2018?

Estoy buscando alternativas. Jugadores del mediocampo hacia arriba, por fuera, con diagonal. Que sean variantes… Mantenemos la base y queremos mejorarla, independientemente de los 25 contratos que se nos exigen. Ya se contrató a (Rubén) Betancourt y buscamos uno o dos jugadores más. Le he pedido jugadores al presidente, como pedí a Betancourt.

¿Por qué no llegó el paraguayo Julián Benítez?

Teníamos interés en él, pero el jugador, más allá de que había un principio de acuerdo, hizo pedidos de cambiar pautas del contrato. Creo que quedó relegado.

¿Cuál es la situación de Omar Pérez? ¿Se va o se queda?

Con Omar hay una realidad y es que se terminó el contrato. Ha hablado con el presidente, pero yo también busco alternativas, por las condiciones físicas del jugador y lo que pueda aportar. De repente, si se queda puede tener minutos o no, porque dados los 25 contratos, tengo que buscar es alternativas. Estamos tratando de conformar un equipo con jugadores que nos den las condiciones físicas y técnicas. No niego las condiciones técnicas que tiene Pérez, pero somos conscientes de que no está para jugar 90 minutos.

¿No le preocupa que se genere un malestar con la eventual salida de Omar?

Pienso hoy es en los futbolistas que tengo. Más allá de su paso por la institución, que le debemos reconocer, vivo la realidad y soy frontal en todo. Y la realidad indica que me debo preocupar por lo que tengo. No sé si Pérez va a arreglar o no. Pero, después de eso, yo marcaré mis pautas deportivas.

¿Le preocupa que no se definan los otros refuerzos?

Lógicamente que hay preocupación en tratar de definir todo cuanto antes. Por hora estamos entrenando y pensando en el domingo en el compromiso en el exterior (contra River Plate). Luego venimos y tenemos el torneo en Bogotá. Todo esto nos va a servir para llegar en las mejores condiciones al primero de febrero.

El único refuerzo hoy es Betancourt. Háblenos de él...

A los 18 años empezó en primera, estuvo en la juvenil de Uruguay, muy joven se fue a Europa. Allí estuvo cambiando de club. Tuvo un bajón por un tema familiar doloroso. Incursionó luego en Brasil y el año pasado jugó en un equipo chico de Uruguay, donde mostró las condiciones que le conocimos. Es rápido, definidor, potente, de buena estatura y buen juego aéreo. Estoy muy entusiasmado con él y es una alternativa…

Santa Fe es casi el mismo. ¿Va a jugar a lo mismo?

Este es un equipo que no juega con uno sino con tres atacantes, pero tenemos alternativas como para jugar con solo dos volantes (de marca). Tenemos ahora a Armando Vargas, que regresó y le tengo consideración porque lo conocí en el Tolima. Es alternativa.

¿La Copa Libertadores será el gran objetivo del año?

La Copa es importante y primero queremos estar en zona de grupos. Pero tenemos varias competiciones. Hay para entretenerse...

¿Para qué estará Santa Fe?

Vamos a tratar de superar lo que hicimos el semestre pasado.

¿O sea ganar la Liga?

Este es un equipo grande y tiene que apuntar al objetivo más grande...





Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET