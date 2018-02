‘Pronto veremos a Millonarios en toda su magnitud’: Gottardi

Millonarios salió a la cancha de El Campín con la firme intención de salir a pegar primero en la Superliga contra Nacional. Tuvo opciones, creó peligro, pero nuevamente no logró meter el balón al fondo de la red.

“Llegamos, no muchas, pero llegamos. Millonarios tuvo volumen de juego para convertir, pero a veces el fútbol tiene estas cosas que uno se preocupa por no anotar, pero nosotros no. Estamos seguros de lo que queremos, pronto ya el equipo se va a ver en toda su magnitud”, aseguró Hugo Gottardi, asistente técnico de Millonarios.



Gottardi añadió que su equipo hizo un buen primer tiempo, pero en la segunda parte cayó en su idea, pese a los cambios. “El primer tiempo de Millonarios fue un buen tiempo. Nos faltó el gol, pero fue bueno. El segundo tiempo bajó un poco. Metí a Jáder (Valencia) y a Huérfano (Cristian) porque necesitábamos correr más y lo puse libre a Montoya para que juegue y nos dé su fútbol”.



Por otro lado, Gottardi dijo que se va tranquilo por la disposición de sus jugadores, a quienes les destacó verse demasiado compactos en el terreno de juego, algo que hizo que Nacional no le creara peligro.



“Lo que me deja tranquilo es que el equipo estaba compacto, estaba fuerte. Nacional no nos llegó salvo a los 88 minutos en un tiro que pegó en el travesaño. Estoy tranquilo con eso, porque el grupo estaba compenetrado en lo que tenía que hacer. Ni jugamos contra cualquier, sino contra Nacional, uno de los mejores del fútbol colombiano. El balance fue positivo”, comentó.



Finalmente, sobre el partido de vuelta dijo: “Están en su casa, pero bueno. Santa Fe también estaba en su casa con toda su gente. Millonarios salió campeón de visitante y ya sabe lo que es el triunfo, lo que es la gloria. Por ahí no salís campeón, pero ellos van a trabajar por serlo”.



