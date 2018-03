‘Tenemos que remontar sí o sí, no hay margen de error’: Gottardi

En Millonarios pasan y pasan las fechas y no encuentra el camino. Este jueves empató en El Campín y volvió a dejar puntos importantes. Tan solo tiene nueve unidades en la misma cantidad de juego. No tienen margen de error.

“Estamos de acuerdo en que merecimos más, pero no es de merecer sino de hacer los goles. Tuvimos las oportunidades y no las completamos. Tuvimos una desgracia y nos empataron el partido. Nosotros somos responsables. Yo como cabeza de grupo, porque no está Migue, sabemos de la responsabilidad que tenemos atrás. Los jugadores lo saben, saben que se acortan los tiempos. Tenemos que remontar sí o sí. No tenemos margen de error de aquí en adelante. El cuerpo técnico sabe lo que pasa y la responsabilidad”, aseguró Hugo Gottardi, asistente de Millonarios.



Sobre los cambios, el asistente de Millonarios aseguró que se dieron por cuidar la salud de sus jugadores e intentar balones a las espaldas de los rivales de Alianza Petrolera.



“La idea fue clara. Henry jugó el otro día 45 minutos y ahora 70 minutos. Lo vamos a llevar de a poco. Lo estamos cuidando. A algunos jugadores los tenemos en algodón. Pusimos a Montoya para que meta pelotas para jugar con más profundidad, la mayoría no le salió, pero a lo último hizo la jugada que casi termina en gol”, añadió.



Dentro de la conferencia de prensa se le cuestionó sobre las variantes en sus módulos tácticos, pero Gottardi afirmó que Millonarios solo tiene una idea de jugar y no la va variar. “Nosotros tenemos una figura 4-3-3 en la cual con distintos jugadores la podemos hacer. Las demás figuras se nos complican. Hacer un 4-1-4-1, pues no tenemos los jugadores para eso. Cuando yo trato de cambiar la figura, los jugadores no están para hacer eso”, comentó.



Finalmente, su mensaje a la hinchada fue: “Me imagino que los hinchas están como nosotros. No estamos contentos. Tienen toda la razón del mundo, porque merecemos estar más arriba. Hay seis o siete puntos que los perdimos nosotros. Los demás eran perdibles”.



