Francisco Maturana contuvo las lágrimas después de la derrota del Once

Luego de que el Once Caldas perdiera 0-2 contra Bucaramanga, en Manizales, el entrenador Francisco Maturana se mostró conmovido, incluso su voz quiso entrecortarse, pero enfrentó su realidad y entregó una reflexión.

Este es el partido que nunca hubiese querido perder en mi vida, tengo mis razones familiares, particulares y me duele muchísimo este resultado

“Este es el partido que nunca hubiese querido perder en mi vida, tengo mis razones familiares, particulares y me duele muchísimo este resultado, hubiese preferido perder cualquier partido, menos este, en este día”, dijo el ex seleccionador nacional.

‘Pacho’, mientras hablaba evidenciaba su tristeza, contexto que permitió observar como sus ojos se encharcaban, sin embargo no se dejó derrumbar y prosiguió con sus declaraciones, en el estadio Palogrande de Manizales.

si aquí quieren un técnico de sudadera y de tenis gritando en la raya, ese no soy, se equivocaron,

“Yo siento defraudar a mucha gente, pero soy como soy, si aquí quieren un técnico de sudadera y de tenis gritando en la raya, ese no soy, se equivocaron, yo trabajo durante toda la semana y jugué fútbol y sé lo que representa un entrenador gritando, ese no soy yo, entonces les pido disculpas por esa decepción”, agregó.



Si bien se sentía su angustia por la derrota, no desmeritó el triunfo de su rival, que alcanzó su primer triunfo en la Liga, en procura de alejarse de la zona del descenso, en la que está comprometido el Once Caldas para la temporada 2.018.

En lo puntual no sé si fue justo o no fue justo, total ganó Bucaramanga y eso hay que respetarlo, hay que saludarlo y felicitar el oponente

“En lo puntual no sé si fue justo o no fue justo, total ganó Bucaramanga y eso hay que respetarlo, hay que saludarlo y felicitar el oponente. Casi siempre la primera percepción hay que tomarla con pinza, porque puede estar nublada por el dolor, la angustia por el mismo resultado, por eso voy a tomarme tiempo”, manifestó.



Pese a su presente deportivo, Maturana indica que no está dispuesto a renunciar y continuará al mando del conjunto cafetero.

“En alguna ocasión alguien me decía que a un general le hablaban de renuncia y él decía que los generales no renunciaban. Simplemente quería dar la cara, pero no me siento en condiciones de discutir de fútbol con ustedes, hoy me ganaron”, concluyó el chocoano.



Los ‘blancos’ solo han sumado 5 puntos de 18 posibles en el campeonato colombiano, situación por la cual existe una crisis que debe de empezar a superar Francisco, quien para muchos llegó al Caldas como un redentor, sin embargo ya divide las opiniones, tras la necesidad de ganar permanentemente.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA