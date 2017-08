En el Once Caldas están preocupados por los jugadores ‘chupadores’

Luego de terminarse la habitual rueda de prensa, previa a cada compromiso de la Liga, el técnico Francisco Maturana confrontó verbalmente a los comunicadores de Manizales, incluso esta circunstancia obligó al jefe de prensa del club a hacer una breve intervención, para que la situación se detuviera; todo se originó porque se dio a entender que habían jugadores 'chupadores' dentro del Once.

‘Pacho’ no quiso hacer públicas sus declaraciones, pues esperó a que los periodistas de Manizales apagaran sus reporteras y al indagársele el por qué no debatía al respecto, optó por retirarse enfadado hacia los camerinos ubicados en el estadio Palogrande.

Un primer round de la aparente enemistad del ex seleccionador con algunos deportistas se evidenció el jueves, día en el que Jaime Córdoba se despachó en redes sociales contra el proceso vivido en el Once Caldas; sorpresivamente este viernes se dio a conocer que el volante ya no continuaba con la institución.



Maturana habló de la salida de Córdoba: “El jugador integral es el que es bueno afuera y adentro de la cancha”. Ante lo manifestado por Francisco, Jaime se escuchó triste y sorprendido, en el programa radial las voces del fútbol de RCN.



Un segundo encuentro se presentó con Johan Arango, volante ausente de la práctica matutina, a causa de una fuerte virosis, sin embargo, los rumores señalaban un nuevo acto de indisciplina desvirtuado por la dirigencia, pero que deja dudas, porque hay un antecedente, en el cual a Johan lo defendieron y tiempo después se conoció que el media punta se había embriagado; en aquella oportunidad también presentó una virosis con la misma sintomatología de este viernes y pese a ello, parece que podrá jugar frente a Junior el sábado.



En el tercer choque se da a conocer el seguro licenciamiento de Mateo Cardona, otro de los que ha tenido pocas oportunidades competitivas; y el nocaut final es la segura salida de José Julián De La Cuesta, defensa que nunca fue requerido en el proceso de Maturana, a causa de una lesión y de quien se esperaba su total recuperación para despedirlo.







Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA