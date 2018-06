'Estamos pensando en la gloria deportiva, no en incentivos': Torijano

Este viernes Deportes Tolima ofreció la rueda de prensa previa a la final de la Liga en Colombia, el profesor Alberto Gamero y el defensor central, Faincer Torijano hablaron sobre lo que esperan para el decisivo encuentro de este sábado. Esto dijo el capitán.

¿Lo motivan los incentivos económicos propuestos por el presidente del club?

"Nosotros no estamos pensando en ese incentivo, es algo que nos motiva, pero nosotros estamos pensando en la gloria deportiva, con esa gloria deportiva eso esos incentivos llegaran por si solos, estamos enfocados en jugar bien y ya lo otro llegará por añadidura".

¿Afectaría al grupo que Ángelo no pueda jugar?

"La verdad que somos un grupo de jugadores muy unidos, hemos compartido durante 3 o 4 años y nos conocemos bastante bien, eso es fundamental para el equipo, lo de Ángelo nos afecta porque es un jugador muy importante para nosotros, pero hay recambio: está Marcos y Robin, y si Ángelo no puede estar ya estarán los otros con el deseo de aportar al equipo".

¿Qué análisis de definición tiene de Atlético Nacional?

"Nosotros conocemos las estadísticas de Nacional, hace rato que no pierde y no le marcan gol acá, lo hemos analizado muy bien; especialmente con Dayro, que es un goleador de raza, no nos podemos descuidar, tenemos que estar un poco mas concentrados, no podemos dar la ventaja para que él (Dayro Moreno) no pueda anotar".

¿Qué han hablado con sus compañeros de la defensa para estar pendientes de Dayro?

"Dayro es un jugador que hay que tenerlo bien cerca, hay que tratar de marcarlo lo más cerca posible y tratar de sobrarlo con el otro central. Él en el área se mueve muy bien, en Ibagué nos ganó la espalda y es lo que hay que corregir para neutralizarlo".

¿Es un reto marcarle a Nacional en este semestre?

"La verdad que si es un reto, conociendo las estadísticas como local, esto es una final y estos son partidos aparte, tenemos esa mentalidad que si queremos hacer historia y queremos alzarnos con el título es casi una hazaña en Medellín, eso sería muy gratificante para nosotros".

"Capitán salve usted la patria"

"Como capitán del equipo la verdad siempre estoy para darle ese apoyo a los compañeros y más cuando son momentos difíciles, esto no es solo del capitán si no de todos, como capitán quiero seguir dando el apoyo a mis compañeros, venimos con hambre y con sed de título.













