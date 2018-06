‘Muchos jugadores tenemos una espinita’: Fáiner Torijano

Para Fainer Torijano llegó la hora de una nueva revancha para Deportes Tolima. Como capitán del equipo ha vivido varias dolorosas derrotas, pero como él mismo lo dice, contra Nacional tienen mucha más experiencia y pueden ir por el título.

Diferencias de la final del 2016 y de esta contra Nacional. En ese entonces teníamos buen equipo, pero este es más competitivo. El que no está no se ve afectado. Tenemos mucho recambio y el profe tiene de dónde escoger.



La evolución del Tolima. Nosotros al principio del torneo nos costó bastante, pero sabíamos que en cualquier momento el equipo iba a tomar una fecha ascendente. Desde la fecha 12 comenzamos a lograrlo, nos pusimos el overol para sacar el arco en cero. Tenemos un arquero que anda en muy buen momento.



Jerarquía de Nacional, contra las ganas de Tolima. Sabemos y somos conscientes del rival que tenemos enfrente. Sabemos lo que representa Nacional. Ya se nos ha escapado en dos oportunidades los muchachos tienen una espinita. Quieren darle el título a la gente. Sería lindo poderlo lograr.



Arbitraje. No podemos pensar en los árbitros. Al fin y al cabo ellos mandan. A veces toman decisiones a favor y en contra. Así ellos se equivoquen como seres humanos, lo que importa es el trabajo.



Diferencias del Tolima finalista del 2016 a este del 2018. Ahora es el equipo más maduro que el de 2016. Esa vez nos costó un poquito de local, que no pudimos hacer el gol. Mañana (miércoles) será importante así sacar la mínima diferencia. Todos los jugadores están andando a un buen nivel.



Jugadores con cuatro amarillas. Tenemos jugadores con cuatro amarillas. El profe le dijo que las manejemos, porque muchos nos las han sacado por discutir con los árbitros. Que nos cuidemos de una amarilla boba.



El trabajo de Álvaro Montero. Pese a su juventud parece que lleva muchos años atajando. Cuando he podido darle un consejo lo he hecho. Lo que está haciendo hoy en día es muy bueno y para destacarlo.



