'Hay que tener calma que los resultados se van a dar': Dayro Moreno

El delantero Dayro Moreno marcó el gol de Nacional en el empate 1-1 contra Millonarios, el goleador habló sobre la actualidad del conjunto antioqueño "La verdad que muy triste porque el equipo está dando en la cancha".

El delantero aprovechó al minuto 67 para marcar en medio de la defensa de Millonarios, "Sobre Millonarios siempre viene acá a defenderse, hoy tuve una y la metí, en otros partidos no entró, pero hay que seguir trabajando".

Finalmente el artillero concluyó, "Sabemos que Nacional es un equipo grande, la hinchada exige títulos, siempre vienen bastantes a apoyarnos. Hay que tener calma que los resultados se van a dar".





