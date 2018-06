'Fuimos guerreros hasta el ultimo minuto': Álvaro Montero

El arquero del Deportes Tolima, Álvaro Montero, fue fundamental para conseguir el título de la Liga. el portero atajó dos cobros desde el tiro penalti, esto dijo al término del encuentro.

"No me la creo todavía, estamos felices y contentos. Agradecidos por todo esto que esta pasando, agradecido con esta familia y principalmente para la mía que no pudo acompañarme hoy".

Les dije que quería llegar como ganador vamos a celebrar que esto no se vive todos los días FACEBOOK

TWITTER

El arquero figura también en la serie contra Medellín agregó: "Les dije que quería llegar como ganador vamos a celebrar que esto no se vive todos los días".



Finalmente Montero comentó: "Fuimos guerreros hasta el ultimo minuto, afortunadamente las cosas se nos dieron".







DEPORTES