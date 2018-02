‘No fue un gran partido; el resultado es justo’: Almirón

Atlético Nacional careció de buen juego en el primer tiempo de la ida de la Superliga contra Millonarios, en el que quedaron empatados 0-0. Su equipo se vio impreciso, pese a que en la segunda parte mejoró.

“No hubo precisión, pero me quedo tranquilo con la disposición del equipo. En el segundo tiempo mejoramos. Ellos tuvieron posibilidades de pelota parada y luego no nos llegaron al arco. Es una virtud que tienen. No fue un gran partido para ver, para el aficionado. Hay partidos que son así. El resultado es justo por lo que se vio en la cancha”, aseguró Almirón en rueda de prensa.



Sobre el equipo que estuvo en el terreno de juego, con varios jugadores que apenas están tomando ritmo aseguró: “Hay unos jugadores que apenas se están adaptado. Es el equipo que tenemos hoy. La posta del equipo joven fue Jorman Campuzano, quien para mí fue el mejor jugador de la cancha. No fue el mejor partido y hay mucho margen para mejorar con la claridad que nosotros pretendemos”.



